**Sony lancia un nuovo modello di cuffie per monitor chiuse con elevato

isolamento acustico per un suono di qualità da studio ovunque**

=======================================================================================================================================

*In collaborazione con produttori musicali professionisti, MDR-M1 sono

state progettate per ottenere un suono che riproduca accuratamente

l’intento creativo degli autori.*

—————————————————————————————————————————————————————————

Sony ha annunciato oggi le cuffie Monitor Reference Chiuse MDR-M1,

progettate per i creatori di musica e gli ingegneri del suono, progettate

per produrre e ascoltare musica in qualsiasi ambiente. Le cuffie presentano

una struttura acustica chiusa con un elevato isolamento acustico, un driver

sviluppato in esclusiva e un design leggero e confortevole, che consente

agli utenti di creare musica nel proprio ambiente, come se fossero in

studio. Le cuffie MDR-M1 combinano la qualità del suono da studio con

affidabilità e comfort estremi, adatti a un’ampia varietà di produzioni

musicai e di applicazioni audio ad Alta Risoluzione.

**Caratteristiche del suono**

Le MDR-M1 offrono una qualità audio da studio con una struttura acustica

accuratamente messa a punto per supportare un’ampia gamma di produzioni

musicali, offrendo inoltre un audio ad Alta Risoluzione. Alla base della

qualità del suono c’è un’unità driver sviluppata in modo esclusivo per

ottenere una riproduzione a banda ultra-larga (5Hz – 80kHz) e sono

caratterizzate dalla combinazione di un padiglione con bordo morbido, per

riprodurre le basse frequenze con volume sufficiente e bassa distorsione, e

un design a cupola rigida, per riprodurre con precisione le frequenze

ultra-alte.

La struttura acustica chiusa aiuta a eliminare il rumore ambientale e la

dispersione del suono dalle cuffie, rendendole adatte all’uso in una

varietà di processi produttivi, in modo che ogni nota possa essere

accuratamente sintonizzata e monitorata per supportare l’accuratezza e

l’autenticità di chi crea musica. Un canale di sfogo accordato (Beat

Response Control) funge da sistema ventilazione per controllare le basse

frequenze. Grazie all’ottimizzazione del funzionamento del diaframma,

vengono migliorate le caratteristiche dei transienti a bassa frequenza,

cosa che rende possibile una riproduzione accurata del suono con una

risposta dei bassi molto precisa.

L’obiettivo di Sony è creare prodotti che migliorino la creazione di

contenuti e l’esperienza di ascolto per professionisti e consumatori. Le

cuffie MDR-M1 sono state create in collaborazione con alcuni dei migliori

ingegneri del suono del settore, tra cui il Mastering Engineer dei Battery

Studios, Mike Piacentini, e il Recording and Mixing Engineer della Power

Station di Berklee NYC, Akihiro Nishimura, per garantire un’esperienza

musicale autentica e arricchente.

Mike Piacentini (ingegnere masterizzatore dei Battery Studios)

“Come ingegneri, siamo spesso chiamati a lavorare in una varietà di

formati, tutti prodotti in ambienti diversi, su sistemi di speaker ogni

volta differenti. Durante il processo di produzione di un disco, ritengo

sia importante disporre di cuffie che forniscano un punto di riferimento

preciso, sia che si lavori su monitor near-field, su diffusori per il

mastering o su una configurazione di diffusori immersivi. Ho lavorato a

fianco dell’incredibile team di progettazione di Sony di Tokyo per creare

delle cuffie che fossero precise in tutto lo spettro di frequenze in una

varietà di casi d’uso. Le MDR-M1 sono un ottimo punto di partenza per

tutti i creatori che vogliono essere sicuri che il suono che ascoltano in

studio si traduca nel miglior modo possibile per l’utente finale”.

Akihiro Nishimura (ingegnere di registrazione e mixaggio di Power Station

presso Berklee NYC)

“L’equilibrio tonale delle MDR-M1 è molto vicino all’impressione della

sala di controllo dello Studio A di Power Station. Nelle sessioni di

registrazione, è importante capire cosa ascoltano i musicisti o i cantanti

quando suonano o cantano. Le MDR-M1 danno l’impressione di ascoltare

nella cuffia di una “control room”, il che rende più facile creare

musica ascoltandosi a vicenda. Il design confortevole ci permette di

concentrarci sulla musica anche nelle sessioni più lunghe. Spero che le

MDR-M1 diventino il sistema di monitoraggio standard per qualsiasi sessione

di registrazione.

**Comfort e design**

Progettati all’insegna del comfort, i cuscinetti per le orecchie delle

MDR-M1 sono stati accuratamente studiati per ottenere sia la vestibilità

che il comfort per lunghe sessioni di ascolto. L’imbottitura spessa e a

bassa resilienza è utilizzata per garantire un ascolto senza disturbi

esterni, mentre il nuovo design più leggero garantisce una vestibilità

precisa e un comfort eccellente per le lunghe sessioni di mixaggio e

masterizzazione. Le MDR-M1 includono due cavi: uno di alta qualità,

sostituibile e staccabile, con mini-spina stereo e adattatore (mini-spina

stereo a spina stereo standard); un secondo cavo più corto, anch’esso

incluso, può essere utilizzato a seconda dell’apparecchiatura collegata e

dell’ambiente di utilizzo, per facilitare l’uso in ambito professionale.

**Disponibilità**

Le cuffie MDR-M1 saranno disponibili a partire da settembre 2024.

—————————————————————————

**Informazioni su Sony Corporation**

Sony Corporation è una società interamente controllata da Sony Group

Corporation ed è responsabile del settore Entertainment, Technology &

Services (ET&S). Con la missione di “creare il futuro dell’intrattenimento

attraverso la potenza della tecnologia insieme ai creatori”, ci proponiamo

di continuare a offrire Kando* alle persone di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare: [http:](http://www.sony.net/)//www.sony.net/

*Kando è una parola giapponese che si traduce approssimativamente con il

senso di stupore e l’emozione che si prova quando si sperimenta qualcosa di

bello e sorprendente per la prima volta.

——-

