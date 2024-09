GANGI, PRESENTATA RELAZIONE SU STATO PROGRAMMA DEL SINDACO GIUSEPPE FERRARELLO

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

FERRARELLO*

*Attenzione su lavori pubblici, servizi sociali e risorse idriche*

*Gangi, **0**5* *Settembre** 202**3*

E’ stata presentata in consiglio comunale, nei giorni scorsi, la relazione

sullo stato del programma periodo 14 giugno 2022 – 13 giugno 2024 del

sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello.

Ferrarello oltre a presentare il bilancio sull’attività della sua

amministrazione ha sottolineato la proficua collaborazione con il consiglio

comunale e ha ringraziato uffici, giunta, consiglieri, collaboratori e

associazioni.

“Il contesto nel quale abbiamo operato non è stato per nulla semplice – ha

dichiarato il sindaco Ferrarello – io nella mia qualità di sindaco e la

giunta tutta, abbiamo sentito il peso della responsabilità

nell’amministrare il nostro paese, stante l’importante consenso conseguito

alle ultime elezioni”.

Illustrando la relazione Ferrarello ha sottolineato come la sua

amministrazione segue attentamente tutto ciò che concerne le politiche

sociali, assicurandosi di garantire, in maniera precisa e puntuale, i

servizi per le fasce più deboli. “Nell’ambito del Piano nazionale ripresa e

resilienza (PNRR) relativamente al “Potenziamento dei servizi e delle

infrastrutture sociali di comunità” abbiamo partecipato all’avviso pubblico

per la presentazione di proposte di intervento per servizi e infrastrutture

sociali di comunità, in ATS con i comuni di Collesano e Gratteri, ci è

stato finanziato un progetto di circa 2 milioni di euro che mira a

garantire un miglioramento nella qualità e nello stile di vita degli

anziani: supporto psicologico; centro ricreativo anziani; ginnastica dolce

con l’impiego di tecniche di riabilitazione e geromotricità e servizi di

accompagnamento. Le azioni progettate sono state pensate per favorire il

mantenimento delle potenzialità e delle risorse dell’anziano all’interno

del proprio ambiente di vita e della propria casa e al contempo evitare

situazioni di solitudine e di isolamento psicologico. La realizzazione di

questo progetto che partirà entro fine anno impegnerà 11 unità lavorative,

attività che proseguiranno anche in futuro difatti tutta l’attrezzatura

acquistata (attrezzi riabilitativi sportivi, pulmino per trasporti disabili)

rimarrà di proprietà del Comune”.

Il primo cittadino di Gangi ha focalizzato il suo intervento sull’attività

realizzata dalla sua giunta in rapporto agli obiettivi prefissati sui

lavori pubblici.

“Un significativo risultato, primo fra tutti, è stato raggiunto con

l’approvazione in consiglio comunale della variante al piano cimiteriale,

dopo mesi di impegno quotidiano da parte degli uffici e da parte

dell’amministrazione si è riusciti a porre fine a un problema annoso

nell’interesse di tutti i nostri cittadini e ci ha permesso di avviare la

procedura per la costruzione di due nuovi cellari (nuovi loculi) che

avranno un costo di 638 mila euro circa”.

L’impegno negli ultimi mesi dell’amministrazione Ferrarello si è

concentrata, vista l’emergenza siccità, anche sulle risorse idriche sia per

l’approvvigionamento del centro abitato, sia per fornire di acqua aziende

agricole e zootecniche del territorio.

“Abbiamo già appaltato il potabilizzatore e le ricerche di perdite nella

condotta con tanto di mappatura (finanziamento PNRR e fondi comunali) per 1

milione e 850 mila euro. Sono stati effettuati i lavori di manutenzione

straordinaria di tubature e sorgenti comunali e abbiamo ottenuto un

finanziamento per la ricerca e la riattivazione di pozzi. Dalla fine del

mese di giugno abbiamo messo a disposizione degli allevatori

(gratuitamente) un pozzo privato, ubicato in contrada Furma, dove

approvvigionarsi d’acqua quotidianamente”.

Sul sostegno alle imprese e attività commerciali sono stati assegnati i

“Fondi Comuni Marginali” sui quali è stata prevista una riserva pari al 70%

delle somme per attività del centro storico e ancora in un locale comunale,

dopo la ristrutturazione e anni di chiusura, è stato aperto un bar.

“In questi due anni abbiamo lavorato senza sosta – ha concluso Ferrarello –

realizzando tanti interventi strutturali in tutto il territorio, tante

opere di riqualificazione, ma ancora c’è tanto da fare. I prossimi 12 mesi

saranno essenziali per rafforzare l’azione amministrativa, a vantaggio dei

nostri concittadini, delle imprese e in generale di tutti i comparti che

hanno deciso di investire sul nostro meraviglioso territorio. Quanto

esposto nel presente documento è il risultato intenso e di un proficuo

lavoro, dove tutti (uffici, membri della giunta, esperti e collaboratori

del sindaco) hanno svolto un lavoro indispensabile per il raggiungimento

degli obiettivi prefissati”.

“La relazione sullo stato del programma amministrativo in consiglio

comunale – ha detto la presidente del consiglio comunale Concetta

Quattrocchi – permette di realizzare di fatto la piena correlazione tra chi

amministra la cosa pubblica e chi invece svolge il ruolo di indirizzo,

controllo e vigila affinché tutta l’attività amministrativa nel suo

complesso venga svolta con responsabilità, impegno, efficacia, economicità

e trasparenza. Ci tengo a ringraziare – conclude Quattrocchi – il sindaco e

la giunta che hanno sempre mostrato massimo rispetto per il consiglio

comunale”.