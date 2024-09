(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 M5S: PER SANGIULIANO SPAZIO ABNORME AL TG1, CASO IN VIGILANZA

Roma, 4 set. – “La soap opera triste con protagonista Il ministro della cultura trova questa sera uno spazio abnorme sul primo telegiornale della TV pubblica. Oltre 10 minuti in cui Gennaro Sangiuliano usa il più importante TG della Rai per autoassolversi. Questo è Servizio Pubblico? Porteremo la questione in commissione di vigilanza”.

Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione di vigilanza Rai.

