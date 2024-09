(ARC) Sport: Anzil, impianti Societ Canoa San Giorgio da valorizzare

(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 San Giorgio di Nogaro, 4 set – “Il sopralluogo alla Societ?

Canoa San Giorgio ha avuto la finalit? di verificare da una parte

i progetti infrastrutturali che sono gi? stati finanziati sul

bando ‘altri impianti’ per lavori che inizieranno a novembre ai

parcheggi interni, al locale antidoping, alla tettoia premiazioni

e al fondo del campetto da gioco, ma dall’altra anche la

possibilit? di finanziamento per ulteriori opere propedeutiche ad

ospitare le competizioni di Eyof 2027”.

Lo ha reso noto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con

delega allo Sport Mario Anzil al termine della visita

all’impianto della Societ? Canoa San Giorgio che sorge sul fiume

Corno su circa 12 mila metri quadrati di propriet? comunale,

accompagnato dal presidente Luca Scaini, del sindaco di San

Giorgio di Nogaro Pietro Del Frate, del vicepresidente della

Federazione italiana canoa e kayak (Fick) Adelfi Scaini.

“Si tratta di un impianto d’eccellenza, strategico per un bacino

molto vasto di sportivi e che vanta un tessuto dirigenziale e di

soci radicato e molto vivace: abbiamo verificato la necessit? di

alcune opere utili alle competizioni Eyof” ha aggiunto Anzil.

Nata nel 1968, la societ? conta 500 soci e 150 atleti dagli 8

anni in poi che si dedicano a tre discipline – canoa, canadese e

cannottaggio – con un palmar?s che vanta quest’anno un titolo

europeo, l’oro under 19 e l’argento al mondiale conseguito da

Josef Marcucic, figlio d’arte della prima atleta della societ?

che ha ottenuto il titolo italiano. Domani la societ? parteciper?

al raduno italiano di Caldonazzo con 47 atleti under 14, in cui

ha ottenuto ben 12 titoli di migliore societ? italiana.

Dotata anche di una piscina che ospita d’estate un’ottantina di

bambini per tre corsi di nuoto, la struttura offre anche spazi

per ristorazione comunitaria e ha iniziato un’attivit? turistica

di scoperta del fiume corno in canoa.

