(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 SANITÀ. RAINIERI (LEGA) REPLICA A DE PASCALE: “CON LE LACRIME NON SI RISOLVONO I PROBLEMI”

“Da De Pascale il solito ritornello fasullo della sinistra per la sanità sottofinanziata dal Governo. Ma i problemi del servizio sanitario dell’Emilia-Romagna vengono da molto prima che arrivasse questo Governo di centro destra e con le lacrime non si risolvono.” Così il vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, ha commentato l’intervento sulla sanità che il candidato presidente della Regione Emilia-Romagna della sinistra ha fatto a Parma.

“I fondi per la sanità a livello nazionale sono già stati aumentati di 3,5 miliardi nel 2024 e sono in previsione ulteriori aumenti per il 2025 e per il 2026. Ai tempi dei Governi in cui spadroneggiava il Pd, invece, sulla sanità si tagliava – ha proseguito il leghista – La verità è che la sinistra che da sempre amministra l’Emilia-Romagna non vuole fare autocritica sui propri errori. Ci sono troppi soldi spesi male, ad esempio per operazioni di facciata come quella dei CAU. Andrebbe anche rivisto il rapporto con le strutture sanitarie private che potrebbero fare di più e meglio per le prestazioni sanitarie universali e gratuite, come avviene in altre Regioni le cui amministrazioni non si lamentano del Governo attuale. Tutte queste operazioni consentirebbero di recuperare risorse sia per il personale, attuale e da reclutare che per potenziare strutture e strumentazioni. Ma ci sono anche i non pochi problemi locali che non si risolvono parlando di massimi sistemi. In primo luogo, da De Pascale vorremmo garanzie sui tempi di fusione delle due aziende sanitarie e soprattutto che con tale operazione si avrà un miglioramento delle prestazioni ai cittadini.”

Fabio Rainieri