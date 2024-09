(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 Governo: Pd, Sangiuliano ha mentito a Meloni, fare chiarezza difesa d’ufficio smentita in diretta tv

Manzi: Divulgati documenti riservati su G7, fare chiarezza su aspetti economici

“La difesa d’ufficio del governo che arriva per bocca della presidente del consiglio viene smentita in diretta sui canali social della ‘consigliera del ministro mai formalizzata’ che ha pubblicato foto di alcuni documenti legati al g7 cultura che le sono stati condivisi. È la prova che quanto riportato da Sangiuliano a Meloni non corrisponde esattamente al vero e coinvolge adesso la più alta carica del governo in questa imbarazzante vicenda. Può un ministro mentire alla presidente del consiglio per cercare di auto scagionarsi da una situazione dai contorni così poco chiari?” Lo chiede la capogruppo democratica nella commissione Cultura della Camera, Irene Manzi, che aggiunge “anche la ricostruzione del ministro Sangiuliano contenuta in una lettera pubblicata oggi su La Stampa viene messa in discussione dalle repliche della ‘consulente mai formalizzata’ che, sempre sui social, risponde punto su punto e sostiene di non aver mai pagato un euro per i suoi viaggi con Sangiuliano dal momento che venivano organizzati direttamente dalla segreteria del ministro. Serve chiarezza, una cosa però è sotto gli occhi di tutti: la dottoressa Boccia, su cui il gabinetto del ministro avrebbe riscontrato potenziali conflitti di interessi, ha avuto accesso a informazioni sensibili e riservate sul prossimo g7 cultura e ha partecipato in più occasioni a incontri con funzionari dello stato in cui si è parlato di questioni economiche e strategiche e di investimenti culturali. A che titolo ha partecipato? Sangiuliano deve chiarire nelle sedi istituzionali. Ribadiamo la richiesta al presidente Mollicone di convocarlo in commissione con urgenza”.

Roma, 3 settembre 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it