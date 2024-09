(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 CARCERE: RUSSO (FI), NON SIANO TERRA DI NESSUNO, DIRITTI ANCHE A CHI HA SBAGLIATO

“Le carceri sono il luogo dove chi ha sbagliato deve espiare la sua pena, ma non sono ne’ dovrebbero mai essere una “terra di nessuno” dove chi è recluso non ha diritti ne’ alcuna possibilità di essere rieducato e chi ci lavora mette a rischio la propria incolumità. Il governo, grazie anche all’impegno straordinario di Forza Italia e del segretario Antonio Tajani, si sta finalmente muovendo nella direzione giusta: nessuno deve sentirsi dimenticato. Con l’onorevole Rita Dalla Chiesa, che ha ricordato con questo suo impegno l’anniversario dell’assassinio di suo padre, e il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto abbiamo visitato la sezione femminile dell’Istituto penitenziario di Rebibbia. Questo istituto è uno dei pochissimi in Italia attrezzato con una sezione Nido, dove i figli delle madri detenute possono crescere in stanze che non assomigliano a quelle di un carcere, ma non risparmiano loro -nonostante l’impegno di personale e volontari -, una condizione di disagio e privazione: oggi ne ospita due. Continueremo dunque a lavorare per fare in modo che nessun bambino sia costretto a trascorrere i primi mesi o i primi anni della sua vita dietro alle sbarre pagando colpe non sue”.

Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali, in una nota.

