Vittime e carnefici. Le stragi nazifasciste lungo la Linea gotica orientale. A Rimini due giornate di studio per i docenti, aperte anche alla cittadinanza

Giornate di studio

VITTIME E CARNEFICI

Le stragi nazifasciste lungo la Linea gotica orientale

Rimini, 11-12 Settembre 2024

foto degli 8 martiri di Ponte Carrattoni per gentile concessione archivio A. Cominini

11 SETTEMBRE ORE 17:00-18:30

Biblioteca Gambalunga, Sala della Cineteca

Via A. Gambalunga n. 27

Presentazione del libro “Vittime e carnefici.

Le stragi nazifasciste lungo la Linea gotica

orientale” di Daniele Susini ed. Donzelli

Ne discutono con l’autore

Sonia Residori Storica Università degli studi di

Padova

Marco Renzi Storico

Andrea Cominini Storico

Paolo Pezzino Presidente Istituto Nazionale F.

Parri

Modera Paolo Zaghini Storico Istituto Storico

Rimini

12 SETTEMBRE ORE 9:30-18:00

Sala Ressi – Teatro Galli Rimini – Piazza Cavour

“Ordina la provvisoria archiviazione degli atti” Dall’armadio della vergogna all’atlante delle

stragi nazifasciste

MATTINA

Ore 9:30 Saluti istituzionali

Ore 10:00 Fulvetti Gianluca Università degli Studi di Pisa

Guerra ai civili nell’Italia occupata: l’atlante delle stragi

nazifasciste

Ore 11:00 Coffee Break

Ore 11:30 Laura Fontana, storica, Responsabile Italia del

Mémorial de la Shoah

La memoria dei crimini nazisti. La prospettiva dei

perpetratori

Modera Daniele Susini Responsabile scientifico ANVCGRimini

POMERIGGIO

Ore 14:30 Giovanni Contini Presidente Istituto Storico

della Resistenza di Pistoia

“Le vittime. Come vissero la tragedia e come la

ricordarono”

Ore 15:30 Elena Pirazzoli Ricercatrice indipendente

Memorie omesse. Trasmissione intergenerazionale e

rielaborazione autoriale della violenza del nazismo nelle

famiglie di Täter e Mitläufer

Ore 16.30 Coffee Break

Ore 17:00 Paolo Pezzino Presidente Istituto Nazionale F.

Parri

La difficile giustizia: I processi per le stragi naziste fasciste

in Italia. 1945-2024

Ore 18:00 Conclusioni

Modera Mirco Carrattieri Responsabile scientifico

Liberation Route Europe

La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutti fino ad esaurimento posti, con priorità per i docenti delle scuole. Gli insegnanti in servizio possono iscriversi tramite

il portale ministeriale S.O.F.I.A (cod. n.93817), con rilascio di attestato di frequenza valido come attività di formazione e aggiornamento.

