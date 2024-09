Ultima settimana con gli appuntamenti di Mosaico di Notte

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

Ultima settimana con le visite guidate di Mosaico di Notte, in italiano e in inglese, la rassegna promossa dal Comune di Ravenna, realizzata grazie alla preziosa collaborazione con l’Opera di Religione della Diocesi Ravenna-Cervia, MiC – ministero della Cultura – Musei nazionali di Ravenna, la Fondazione RavennAntica, l’Istituzione Biblioteca Classense e l’Istituzione MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, nell’ambito del progetto del Ministero del Turismo per la valorizzazione di Ravenna Città del Mosaico. Mosaico di Notte, che viene proposto da oltre vent’anni, si terrà fino al 6 settembre con un calendario estremamente variegato.

L’itinerario del mercoledì prevede la visita al Battistero Neoniano, al Battistero degli Ariani e alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Il Battistero degli Ariani sarà aperto al pubblico dalle 19.45 alle 23.00 (ultimo ingresso).

Venerdì 6 settembre è previsto l’appuntamento con la visita alla Basilica di San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia e la conclusione al Museo Nazionale di Ravenna.

Dalle 21.30 all’interno della Basilica di San Vitale sarà in programma la rassegna musicale /Mosaici di note… di notte/ a cura del Conservatorio statale Giuseppe Verdi di Ravenna.

La basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia sono aperti al pubblico dalle ore 21 alle ore 22.45 (ultimo ingresso) del venerdì sera con il normale biglietto cumulativo.

Il Museo Nazionale sarà aperto al pubblico dalle 19.30 alle 23.00 (ultimo ingresso), biglietteria anche on line su https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/huh3cv/yluqs4/uf/8/aHR0cDovL3d3dy5pbmZvcmF2ZW5uYW50aWNhLml0?_d=981&_c=d93b402d [1]

Infine sempre il 6 settembre, venerdì sera la visita alla Collezione dei mosaici moderni e contemporanei del MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, con aperitivo finale.

