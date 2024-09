[Comune Palermo] Mobilità. Online avviso pubblico operatori noleggio monopattini in modalità free floating

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 Dopo una fase sperimentale verrà autorizzato il servizio di noleggio di

monopattini elettrici, in modalità free floating, per la durata di cinque

anni. Per questo è online sul sito istituzionale del Comune di Palermo (

http://www.comune.palermo.it) un Avviso Pubblico per la “manifestazione

d’interesse per l’individuazione di tre operatori”.

Questo, dovrà essere trasmessa al Comune di Palermo entro e non oltre le

ore 12,00 del trentesimo giorno consecutivo (01/10/2024) dalla

pubblicazione del presente Avviso al seguente recapito: Comune di Palermo –

Area Urbanistica, della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro

Storico; Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile esclusivamente tramite

posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

Tutte ie info e dettagli al seguente link:

https://www.comune.palermo.it/palermo-informa-dettaglio.php?id=41621&tipo=2

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo