Roma, 1 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 settembre 2024 *AUTONOMIA, FOTI (FDI): SINISTRA ABBIA UN PO’ DI DIGNITÀ POLITICA *

“L’autonomia differenziata l’ha messa in Costituzione la sinistra, l’ha

votata e fatta votare la sinistra nel referendum popolare dell’ottobre

2001, quando venne approvata con oltre 10 milioni di voti favorevoli, ha

cercato di ottenerla senza condizione alcuna per l’Emila-Romagna prima con

il governo Gentiloni e poi con i due Governi Conte; poi, appena vinte le

elezioni dalla Meloni, ha iniziato a sparare contro. Ci vorrebbe almeno un

po’ di dignità politica e, se il ravvedimento della sinistra è vero e

autentico, dovrebbe chiedere scusa agli Italiani per avere voluto mettere

l’autonomia differenziata in Costituzione e non avere avuto il coraggio in

20 e più anni di mai presentare una proposta di legge di modifica

costituzionale per abrogare quell’articolo 116, comma 3, che la disciplina.

Ma sappiamo bene di che pasta sono fatti a sinistra e quindi nulla di ciò

succederà. Continueranno a dire che il centrodestra vuole spaccare

l’Italia, e lo dicono forze politiche che al tricolore hanno sempre

anteposto la bandiera rossa, e anziché cantare Fratelli d’Italia

preferivano ‘avanti o popolo alla riscossa..’. “

Lo ha dichiarato a Massa durante la decima edizione della Festa Tricolore,

il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti.

