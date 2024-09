(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 settembre 2024 *AUTONOMIA, FOTI (FDI): LEP ESCLUDONO DISCRIMINAZIONI TRA REGIONI*

“Le Regioni hanno la facoltà di richiedere l’autonomia, ma queste richieste

non sono decisioni unilaterali nè passaggi automatici. Alla richiesta delle

Regioni è previsto il necessario negoziato con lo Stato che vede la

successiva firma dell’accordo: il via libera definitivo arriva solo con un

voto a maggioranza assoluta in Parlamento.

Non solo: ma ci sono i livelli essenziali delle prestazioni e la loro

individuazione ad escludere ogni possibile discriminazione tra le Regioni”.

Lo ha dichiarato a Massa durante la Festa Tricolore, il capogruppo di

Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti.

Roma, 1 settembre 2024