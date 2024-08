Comunicato Stampa – Rigenerazione urbana a Voghera, Parco Urbano Baratta 2.0

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 Comune di Voghera

Rigenerazione urbana a Voghera, Parco Urbano Baratta 2.0

L’area residenziale parte da un polmone verde, la sinergia tra Comune e proprietari

dei terreni. Il Sindaco: “Percorso condiviso per una nuova dimensione di città”

Voghera si prepara a un ambizioso progetto di rigenerazione urbana con la creazione di

un grande parco, un vero e proprio polmone verde dedicato alla cultura, allo sport, alla vita

di comunità e all’incontro. Grazie a una sinergia efficace tra pubblico e privato,

l’amministrazione comunale intende ridisegnare il futuro della città, rispondendo a

un’esigenza che i cittadini attendono da tempo.

L’amministrazione ha recentemente incontrato i proprietari dei terreni dell’area del Parco

Baratta per avviare un percorso condiviso volto alla realizzazione di questo progetto. Dopo

un primo incontro avvenuto l’8 agosto, le parti si sono riunite nuovamente giovedì 29

agosto per discutere delle possibilità di rilancio di questa importante area verde, che

rappresenta un elemento strategico nella pianificazione urbanistica di Voghera.

“Stiamo portando avanti con i proprietari dei terreni un lavoro trasparente e partecipato,”

ha dichiarato l’Assessore all’Urbanistica, William Tura. “L’obiettivo è finalmente realizzare

un grande parco urbano e valorizzare completamente l’area del Baratta. Questo è un tema

centrale per Voghera, che va affrontato con soluzioni innovative e virtuose. È essenziale

trovare un accordo con i proprietari per creare effetti positivi per tutti i soggetti coinvolti e,

soprattutto, per il futuro della città.”

Il Sindaco Paola Garlaschelli ha spiegato che l’idea nasce da una riflessione interna su

come sbloccare il progetto in modo efficace, considerando scenari che permettano lo

sviluppo del parco indipendentemente dall’edilizia. “A differenza del passato, quando la

realizzazione del parco era sempre legata a progetti edilizi, oggi si prospetta la possibilità

di sviluppare l’area attraverso opere di compensazione legate a un progetto di logistica

che interesserà la città,” ha affermato il Sindaco. “Abbiamo trovato apertura e disponibilità

da parte dei proprietari, che hanno riconosciuto il valore di un progetto che potrebbe anche

valorizzare eventuali edificazioni circostanti. Questa è un’opportunità di sviluppo che può

essere realizzata attraverso una collaborazione efficace tra pubblico e privato, con accordi

basati sulla trasparenza e la condivisione.”

Con questo approccio, Voghera guarda al futuro con un piano che mira a migliorare la

qualità della vita dei cittadini, promuovendo la cultura, lo sport e la socialità in uno spazio

verde inclusivo e accessibile a tutti.