ARCO Paralimpiadi Parigi2024: Pellizzari e Dameno eliminate nel W1, Sarti nel Compound

GIOCHI PARALIMPICI PARIGI 2024

Pellizzari e Dameno eliminate nel W1, Sarti nel Compound

Domani in campo Paolo Tonon nel W1 maschile

Escono di scena Asia Pellizzari e Daila Dameno dalle sfide del W1. Nel

pomeriggio eliminata anche Eleonora Sarti nel Compound Open. Domani mattina

Italia di nuovo in campo con Paolo Tonon nel W1 maschile

La giornata che chiude il mese di agosto è segnata in rosso sul calendario:

non solo perché è la numero tre delle Paralimpiadi di Parigi. Ma perché è

la prima a mettere in palio delle medaglie nel programma arcieristico: in

scena, all’Esplanade des Invalides, le divisioni W1 e Compound femminile.

Nel W1, Asia Pellizzari non riesce a superare lo scoglio degli ottavi

contro la turca Misir (112-118) e Daila Dameno viene eliminata ai quarti

dalla ceca Tereza Brandtlova (117-127). Fuori agli ottavi Eleonora Sarti,

sconfitta dall’indiana Sarita 135-141 nel Compound Open.

Domani mattina l’Italia tornerà in campo nel W1 maschile con Paolo Tonon

che alle 9:51 sfida agli ottavi di finale il finlandese Antonios e la gara

andrà avanti fino all’assegnazione delle medaglie. La finale per il bronzo

è prevista alle 12:22 quella per l’oro alle 12:39. Nel pomeriggio si

disputeranno eliminatorie e finali del Compound Open maschile, che non

vedrà in campo gli azzurri dopo l’eliminazione di ieri di Matteo Bonacina.

*PELLIZZARA FERMATA AGLI OTTAVI -* Nulla da fare per Asia Pellizzari,

sconfitta da Nil Misir col punteggio di 118-112. Proprio la turca mette a

frutto la maggior esperienza e sfodera una continuità di rendimento che si

rivelerà determinante. Anche perché Asia riuscirà solo ad avvicinarsi, ma

mai a centrare il cerchio giallo. L’avvio è subito in salita: Misir cala un

tris di 9; la ventitreenne azzurra, un tris di 8. E il divario si amplia di

una lunghezza nella seconda volée, mentre la terza sorride ad Asia, capace

di calare un altro tris di 8, a differenza dell’atleta turca, che incappa

in un 6. Il -2 a tabellone (72-70), però, è solo momentaneo, perché gli

ultimi due capitoli del confronto sono appannaggio di una Misir molto

regolare. Pellizzari sfiora soltanto il giallo e scuote ripetutamente il

capo: i suoi Giochi, purtroppo, finiscono qui.

*LE DICHIARAZIONI -* In tribuna, la famiglia al gran completo ha sostenuto

un’Asia che, al termine della sfida, ha la voce rotta dall’emozione: “*Non

sono riuscita a entrare nelle pieghe della gara. Avrò tempo e modo di

analizzare questa prova, ancora non ho ben capito cosa sia successo: di

sicuro, lavorerò maggiormente sui miei punti deboli e con lo scopo di far

emergere i miei punti di forza. Cercherò di migliorare e di arrivare ai

prossimi appuntamenti più in forma”*. Per Pellizzari era la seconda

Paralimpiade. E la prima con il calore del pubblico: “*Una grandissima

emozione. Essere presente a questo evento è un onore: ringrazio la mia

famiglia, i miei parenti, lo staff, il team della squadra e tutti coloro

che mi vogliono bene*”.

*DAMENO ESCE AI QUARTI -* Semaforo rosso anche per Daila Dameno, costretta

ad arrendersi a Tereza Brandtlova: l’atleta della Repubblica Ceca, medaglia

d’oro a squadre ai Campionati mondiali di Pilsen nel 2023, si impone

127-117. Ma il confronto si decide già in avvio, visto che Daila commette

un errore al momento di scoccare la seconda freccia e non riesce a ottenere

punti. Lo “zero”, peraltro già capitato in qualifica, è una zavorra che

accompagnerà l’atleta nata a Magenta nell’intero arco del match. Nonostante

lo svantaggio in doppia cifra, Dameno rimane focalizzata sul bersaglio:

rosicchia 2 punticini e confeziona un 10 nella seconda volée; ne lima poi 5

e realizza un ulteriore 10 nella quarta. Tuttavia, il 3 alla penultima

freccia vanifica altri due 10. E Brandtlova chiude definitivamente i conti.

Per le azzurre del W1, le porte delle semifinali rimangono sbarrate.

*LE DICHIARAZIONI -* “*Peccato per quella freccia, ho sbagliato* – è il

commento di Daila – *e l’errore va accettato. Fa parte dello sport. Me la

sono comunque giocata, ho cercato di dare il massimo senza farmi

condizionare dallo sbaglio. Tanto è vero che ho centrato dei 10 e

recuperato un po’*”. Dameno aveva già vissuto da protagonista i Giochi

paralimpici: nel nuoto, ad Atene 2004. E a Torino 2006, nello sci: “*Questa

rimane un’esperienza bellissima perché ha 56 anni ho inevitabilmente una

consapevolezza diversa rispetto a quando ho iniziato a nuotare e a sciare.

In più, l’arco è uno sport introspettivo, porta a lavorare su se stessi,

sulla mente. E tutto ciò mi aiuta anche nella vita privata. La mia medaglia

l’ho vinta ottenendo la qualificazione a Parigi*”.Il percorso di Daila,

però, non è ancora concluso. E sfocerà nel mixed team, in coppia con Paolo

Tonon: appuntamento a lunedì (ore 9.20), nel quarto di finale, contro gli

Stati Uniti.

*COMPOUND: SARTI SI ARRENDE ALL’INDIANA SARITA – *Per la Nazionale

italiana, la giornata all’Esplanade des Invalides si conferma stregata pure

nel Compound Open. Perché Eleonora Sarti è costretta a cedere a una Sarita

davvero impeccabile: l’atleta indiana è la numero 4 del ranking mondiale.

Ma tira da numero 1. Basti pensare che l’unica freccia al di fuori del

cerchio giallo arriva solo alla fine, nel momento in cui il confronto è già

ampiamente deciso. La sequenza di Sarita è al limite della perfezione: sei

volte 10, altre sei a quota 9, nelle prime quattro volée. Insomma, giù il

cappello. E ben poco da rimproverare a un’Eleonora Sarti che parte un po’

col freno a mano tirato e colleziona due 8 nella volée iniziale. Poi sale

decisamente di livello. E confeziona un terzo atto del match da

incorniciare, in cui lascia per strada un solo punticino. Ma la portacolori

dell’India è in giornata di grazia e ogni tentativo di mettere pressione,

da parte di Eleonora, risulterà vano. La Sarita in versione ottavo di

finale è impossibile da scalfire: il 135-141, impresso sul tabellone,

chiude il percorso individuale di Sarti. Ma con quello di squadra: la

trentottenne di Cattolica tornerà in scena lunedì 2 settembre (ore 16.30),

in tandem con Matteo Bonacina, per sfidare la Malesia nel mixed team.

*LE DICHIARAZIONI -* “*Nel campo di allenamento* – analizza Eleonora Sarti

– *totalizzavo quasi tutti 10 e solo qualche 9. In gara, però, c’è un vento

diverso. In particolare in avvio, io miravo in mezzo, ma ritrovavo le

frecce spostate a sinistra. Ne ho parlato con il tecnico, per capire se

c’era qualcosa di sbagliato nel mio tiro*”. Il tecnico in questione è

Antonio Tosco, che ha provato in tutti i modi a caricare Eleonora, alla

quale ha strappato diversi sorrisi per stemperare la tensione: “*Sono

convinta di essere a livello di Sarita e delle altre, ma è andata così. Ora

dobbiamo pensare al mixed team e rimanere concentrati. Di sicuro,

continuerò a lottare. Anche se questa sconfitta brucia, non lo nascondo:

una parte di me sperava di andare avanti. Ma le frecce vanno sempre tirate.

In ogni caso, ho cercato di rimanere focalizzata sul mio tiro, senza

guardare alla performance della mia avversaria. E così continuerò a fare*”.

31/08/2024

