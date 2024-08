(ARC) Sport: Anzil, Salto con asta in Villa Manin ispira giovani atleti Fvg

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 L’evento organizzato a Passariano di Codroipo favorisce il

connubio sport-cultura con la mostra dall’artista Andrea Dalla

Costa

Passariano di Codroipo, 31 ago – “Rendere per un giorno la

Villa Manin, uno dei luoghi di cultura pi? iconici del Friuli

Venezia Giulia, un tempio dello sport coinvolgendo alcuni dei

nostri migliori atleti, tra cui le protagoniste delle olimpiadi

di Parigi Sintayehu Vissa e Asya Tavano, oltre a Giada Andreutti

e Tania Vincenzino che si stanno allenando per le Olimpiadi

invernali di Milano Cortina 2026, ? sicuramente un’idea

brillante, come dimostrano la partecipazione e il successo di

‘Salto con l’asta in Villa Manin’. La Regione ha sostenuto questo

evento sia dal punto di vista economico sia organizzativo e lo ha

fatto perch? oggi festeggiamo lo sport non solo come attivit?

agonistica, ma come elemento d’unione e di condivisione dei

valori alla base della nostra comunit?”.

? questo il pensiero espresso in serata dal vicegovernatore del

Friuli Venezia Giulia Mario Anzil durante l’iniziativa “Salto con

l’asta in Villa Manin”, organizzata dall’Asd Atletica 2000 con la

collaborazione del Coni nella famosa villa di Passariano di

Codroipo, nell’ambito del progetto “Vola alto con lo sport”

finanziato dalla Regione. “Un’iniziativa alla quale la Regione

crede molto – ha detto Anzil – sia perch? vuole indicare,

soprattutto ai giovanissimi, che attraverso lo sport ? possibile

raggiungere ogni risultato sia perch? punta a portare le

manifestazioni sportive in luoghi inusuali”.

“Questa sera ho avuto l’occasione di ringraziare pubblicamente

alcuni tra i nostri pi? grandi campioni – ha aggiunto il

vicegovernatore -. Sono felice della loro presenza perch? saranno

certamente d’ispirazione per le nuove generazioni di atleti.