(ARC) Agricoltura: Zannier, raccolta domande Pac 2024 successo non scontato

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 Trieste, 31 ago – “Oggettivamente ? stato conseguito un grande

risultato, peraltro non scontato”.

Questo il commento dell’assessore regionale alle Risorse

agroalimentari Stefano Zannier alle oltre 11mila domande per la

campagna 2024 della Pac raccolte dal nuovo Organismo pagatore

regionale – l’Opr Fvg, istituito nell’ambito di Ersa – tramite

il proprio sistema informativo entro la scadenza del 30 agosto

fissata a livello nazionale.

Le domande riguardano sia gli aiuti diretti del primo pilastro

della Pac sia i premi dello Sviluppo rurale per il nuovo ciclo di

impegni agro-climatico-ambientali, richiesti dalle aziende

agricole del Friuli Venezia Giulia in un unico atto, la

cosiddetta Domanda unificata, predisposta in modalit? grafica

sulla base di un piano colturale e rilasciata dai Centri di

assistenza agricola (Caa) regionali convenzionati con l’Opr Fvg.

L’esponente della Giunta regionale ha rimarcato la soddisfazione

dell’Amministrazione innanzitutto perch? questa attivit? ? stata

svolta per la prima volta dal neo riconosciuto Organismo pagatore

e poi perch? l’anno di campagna 2024 degli aiuti Pac ?

caratterizzata da importanti innovazioni e modifiche del quadro

di riferimento, tali da costringere il Ministero

dell’agricoltura, della sovranit? alimentare e delle foreste a

prorogare pi? volte la scadenza per la presentazione delle

domande. Questo in relazione alla nuova programmazione degli

aiuti per il periodo 2023-2027, con modifiche regolamentari

importanti intervenute a fine primavera, in risposta alle

proteste degli agricoltori, e applicate gi? nella campagna in

corso. Ma anche a innovazioni tecniche e informatiche, come

l’introduzione della nuova carta nazionale dei suoli, con la

quale, attraverso procedure di fotointerpretazione automatica

delle orto-immagini, vengono individuati in modo oggettivo i

macro-usi ammissibili, i pascoli, le tare e le superfici non

eleggibili di tutto il territorio e i nuovi strumenti di

interoperabilit? per lo scambio delle informazioni tra i diversi

sistemi informativi.

Come ha spiegato l’assessore per gestire e coordinare le

reciproche attivit?, ma anche per affrontare le criticit? che di

volta in volta emergevano, l’Organismo pagatore della Regione ha

istituito un tavolo tecnico permanente con i Centri di assistenza

agricola per la campagna 2024, che si ? riunito settimanalmente

per agevolare lo scambio di informazioni e gli aggiornamenti e

trovando soluzioni condivise alle difficolt? intercorse.

“Lo spirito di collaborazione – ha sottolineato Zannier – ? stato

notevole. Importante e costante anche l’assistenza degli stessi

funzionari e tecnici dell’Opr agli operatori dei Caa, alle prese

con un nuovo applicativo. Disponibilit? assicurata fino alla

mezzanotte del giorno della scadenza del termine, insieme agli

informatici di Abaco, la societ? che sta realizzando il sistema

informativo dell’Opr, e dell’in house Insiel”.

“Tutto ci? – ha continuato l’assessore – ha consentito ai

soggetti coinvolti di far fronte, pur con uno sforzo notevole e

grande impegno, alla prima sfida significativa del nuovo sistema

di gestione dei fondi europei agricoli voluto dalla Regione. Ora

si tratter? di verificare le domande pervenute e fare una prima

stima degli importi richiesti per lo sviluppo rurale, nonch?

avviare tutte le attivit? finalizzate ad erogare gli anticipi

alle aziende, almeno per la componente del premio base della Pac,

gi? questo autunno”.

Infine, come ha concluso Zannier, “? necessario ringraziare tutte

le associazioni di categoria ed i relativi Caa per la grande

collaborazione e disponibilit? dimostrata in un percorso

certamente non facile, Diagram-Abaco per l’assistenza e il

supporto, Agea-Agea coordinamento per la fattiva collaborazione,

Insiel e la direzione Risorse agroalimentari della Regione e in

modo particolare tutto l’Opr Fvg per l’enorme lavoro svolto con

passione e dedizione”.

ARC/COM/gg

311344 AGO 24