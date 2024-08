LA PROSECCO CYCLING VOLA IN CANADA PER LA RBC GRANFONDO WHISTLER | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA 30 agosto 2024

LA PROSECCO CYCLING VOLA IN CANADA PER LA

RBC GRANFONDO WHISTLER

Massimo Stefani incontra Neil McKinnon, l’organizzatore del più grande evento cicloamatoriale

del Nord America, con il quale nel 2023 ha sottoscritto un protocollo d’intesa sulla sostenibilità

ambientale: “Pronti ad allargare il progetto World Cycling Sustainable Events”

Dopo New York, Vancouver. La Prosecco Cycling vola in Canada, dove il 7 settembre andrà in scena

l’edizione numero 15 della RBC GranFondo Whistler, il più grande evento cicloamatoriale del Nord

America.

A maggio la Prosecco Cycling era stata ospite del TD Five Boro Bike Tour, appuntamento che ha

rinnovato il fascino della Grande Mela invasa dai ciclisti. Ora il viaggio di Massimo Stefani e dei suoi più

stretti collaboratori farà tappa un po’ più a nord, in Canada, dove la RBC GranFondo Whistler coinvolge

ogni anno oltre cinquemila ciclisti, portandoli a pedalare lungo tre suggestivi percorsi (55, 122 e 155

km) che uniscono mare (Vancouver) e cielo (la località montana di Whistler, sede anche di alcune gare

dell’Olimpiade invernale del 2010).

A Vancouver, Stefani incontrerà Neil McKinnon, fondatore e organizzatore della RBC GranFondo

Whistler. A settembre dell’anno scorso, nella cornice dell’Hotel Villa Abbazia di Follina, McKinnon ha

firmato il protocollo d’intesa per la sostenibilità ambientale che unisce la Prosecco Cycling, la RBC

GranFondo Whistler e altri due tra i più partecipati appuntamenti cicloamatoriali al mondo, il TD Five

Boro Bike Tour e il Cape Town Cycle Tour. L’obiettivo della Prosecco Cycling è quello di rinforzare i

rapporti con i propri partner a livello internazionale, soprattutto in un mercato importante come quello

americano.

Stefani non mancherà di pedalare alla RBC GranFondo Whistler sul percorso di 155 km. Grazie a Way

To Go, partner della Prosecco Cycling, Stefani spedirà la sua bicicletta dall’Italia, senza portarla al

seguito, e la ritroverà direttamente nell’albergo di Vancouver in cui alloggerà. Lo stesso per il rientro in

Italia. Un connubio perfetto quello tra Prosecco Cycling e Way To Go, azienda qualificata trevigiana di

Volpago del Montello, specializzata in spedizioni di vino, attrezzatura sportiva e non solo.

“Il progetto World Cycling Sustainable Events riguarda un poker di eventi di livello internazionale che

ogni anno coinvolgono direttamente circa 75 mila ciclisti – spiega Stefani -. La Prosecco Cycling è in

programma tra circa un mese (il 29 settembre, ndr) con numeri che si annunciano da record, ma,

grazie anche all’amicizia con McKinnon, abbiamo già una quarantina di prenotazioni per il 2025 da

parte di appassionati del Nord America che non vedono l’ora di venire a pedalare tra le nostre colline. Il

progetto World Cycling Sustainable Events continua a crescere: con Vancouver e gli altri partner

stiamo valutando un altro grande evento internazionale che presto potrebbe entrare nel gruppo”.

Le linee guida per la promozione e lo sviluppo della sostenibilità ambientale, comprese nel protocollo

d’intesa prevedono che Prosecco Cycling, TD Five Boro Bike Tour, Cape Town Cycle Tour e RBC

GranFondo Whistler, realizzino buone pratiche in merito al risparmio energetico, alla gestione degli uffici

e del magazzino, ai trasporti, alla logistica, alla scelta dei fornitori, delle attrezzature e dei materiali,

all’implementazione e al miglioramento delle funzioni digitali come contributo concreto alla riduzione o

eliminazione della carta stampata.

I quattro eventi si impegnano a promuovere, con il sostegno delle pubbliche amministrazioni, l’uso della

bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e ad individuare strumenti atti a promuovere la

realizzazione di manifestazione sportive e piste ciclabili orientati alla tutela dell’ambiente e alla

sostenibilità. Nel rapporto con partner e fornitori privilegeranno realtà che abbiano intrapreso – o che

siano disposte ad intraprendere – un percorso verso la piena sostenibilità ambientale.

Cercheranno inoltre di elevare il livello di responsabilità e partecipazione del ciclista iscritto all’evento,

attribuendogli il ruolo di “Ambasciatore della mobilità sostenibile”, così da ottenere migliaia e migliaia di

ambasciatori tematici che contribuiscono concretamente e “sul campo” a promuovere la sensibilità dei

confronti dell’ambiente e della sostenibilità.

“Ringrazio la Prosecco Cycling per aver coinvolto la RBC GranFondo Whistler in questo progetto –