(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 PARALIMPIADI, ALOISIO (M5S): IN BOCCA AL LUPO AI NOSTRI STRAORDINARI ATLETI

ROMA, 29 AGOSTO 2024 – “L’inizio delle Paralimpiadi è un momento importantissimo sotto il profilo sportivo e sociale, che deve vedere tutti gli italiani tifare per gli atleti che rappresentano il proprio Paese. Quella tricolore sarà la delegazione più numerosa di sempre nella storia dei Giochi paralimpici, con 141 atleti, 26 in più rispetto a Tokyo 2021. Questi straordinari sportivi non solo dimostrano un talento eccezionale, ma incarnano anche i valori fondamentali dello sport: determinazione, resilienza e spirito di squadra. Lo sport è un potente strumento di inclusione, capace di abbattere barriere e promuovere l’uguaglianza. Pertanto, tali eventi ci ricordano che ogni sfida può essere affrontata con coraggio e che ognuno di noi ha il diritto di sognare in grande, indipendentemente dalle difficoltà. L’appello che rivolgo a tutti i nostri connazionali è di seguire e sostenere i nostri atleti con passione e orgoglio, come farò io, anche in qualità di Senatrice della commissione che ha delega in materia sportiva. Che possano dare il massimo, ispirando tutti noi a perseguire i nostri obiettivi con la stessa tenacia e dedizione”. Così in una nota la senatrice del M5S Vincenza Aloisio.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle