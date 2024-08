(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 PARALIMPIADI 2024 – TANDEM DI BRONZO NELL’INSEGUIMENTO

Gli azzurri Lorenzo Bernard e Davide Plebani conquistano la prima medaglia azzurra dei Giochi Paralimpici di Parigi trionfando sui 4000 metri della categoria B sulla coppia olandese

PARIGI (29/08) – E’ del ciclismo su pista la prima medaglia italiana delle Paralimpiadi di Parigi 2024. Il tandem composto da Lorerzo Bernard e Davide Plebani regala alla spedizione azzurra una fantastica medaglia di bronzo nell’Inseguimento individuale, trionfando sui 4000 metri della categoria B sugli olandesi Vincent Ten Schure e Timo Fransen.

Una prova straordinaria quella degli azzurri nel velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, che hanno chiuso le qualifiche con il terzo miglior tempo e dominato nell’ultimo atto, registrando il tempo totale di 4’04’’613.

Ci avevano offerto un’anteprima di ciò che avrebbero potuto realizzare già al Mondiale multievent di Glasgow, inaugurato proprio da una medaglia della pista paralimpica con Claudia Cretti. E a Parigi la Nazionale paraciclismo non si è voluta smentire, dimostrando la bontà di quanto seminato finora e siglando per primi il medagliere dei Giochi.

Il CT Silvano Perusini: “Bernard e Plebani corrono insieme da appena un anno, e sono due grandi atleti ma soprattutto due splendidi ragazzi. In questo percorso c’è stato un bel confronto e una bella collaborazione ed i risultati si sono visti. Abbiamo bruciato qualche tappa: nessuno pensava che avremmo fatto risultato già a questa edizione dei Giochi ed è una bella soddisfazione. Dedico questa medaglia all’intero movimento paralimpico su pista, che comprende il nostro staff e tutti gli atleti, anche quelli che hanno brillato ai Mondiali di Rio e che, per via dei posti limitati, oggi fanno il tifo per noi da casa. Siamo un gruppo e questa vittoria è di tutti noi. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento e una tradizione ancora da scrivere”.