Grotte di Sant’Angelo: aggiornamenti In vista della riapertura

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 Al fine di programmare la definitiva data di riapertura al pubblico del

complesso carsico delle Grotte di Sant’Angelo, nella giornata di ieri,

presso la residenza municipale, si è tenuto un incontro alla presenza del

Sindaco Giovanni Papasso, dell’assessore delegata Sara Russo, del direttore

dei lavori l’architetto Luigi Milillo, del responsabile dell’area Tecnica

dell’Ente l’ingegnere Luigi Serra e Giuseppe Salerno in rappresentanza

dell’impresa appaltatrice I.M.C. Impresa e direzione lavori hanno

rappresentato le difficoltà riscontrate durante l’esecuzione dei lavori,

legate sia all’approvvigionamento dei materiali, nonché alle complicazioni

di dover coordinare armonicamente e garantire lo svolgimento in piena

sicurezza di due diversi appalti. Di comune accordo si é stabilito che i

lavori riprenderanno i primi giorni di settembre e proseguiranno fino ad

ultimazione, prevista entro fine novembre. Nei lavori che si realizzeranno

sarà completamente rifatto l’impianto elettrico interno e l’illuminazione

esterna. Questi ultimi interventi si sono resi necessari a causa dei danni

provocati dai vandali e dalle ruberie durante il periodo di chiusura

disposta dalla commissione straordinaria e prima dell’inizio dei lavori. Il

Sindaco informa che per ciò che concerne la successiva gestione del

complesso carsico è in corso di perfezionamento e formalizzazione una

convenzione con il Centro Regionale di Speleologia “Enzo Dei Medici”

diretto dal professor Felice La Rocca; altresì si rende noto, che sono

state riprese le interlocuzioni e i rapporti con la prestigiosa

associazione Grotte Turistiche Italiane, della quale il Comune di Cassano

faceva parte e la cui iscrizione è stata cancellata per volontà della

commissione straordinaria. L’Amministrazione Comunale e il Sindaco

ribadiscono che le Grotte di Sant’Angelo sono state chiuse nel settembre

2018 per disposizione della commissione straordinaria, anche a seguito

della caduta di un masso. È stato perciò necessario reperire somme sia per

la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante l’ingresso alle

grotte,(lavori già eseguiti per la cui esecuzione vi è stato l’ausilio di

un elicottero al fine del corretto posizionamento delle reti); che per il

recupero del centro polifunzionale, per un totale di 1milione 900 mila

euro. In particolare, è stato eseguito un lavoro di consolidamento e

recupero del rischio idrogeologico della struttura di accoglienza e

ricevimento, per la quale vi sono state serie preoccupazioni legate alla

sua stabilità, essendo stata realizzata su terreni franosi e su materiali

di riporto. L’intervento, in corso di esecuzione, ha un costo complessivo

di 950 mila euro. Pertanto, le somme totali investite dall’Amministrazione

Comunale in carica sono pari a 2 milioni 850 mila euro. Il Sindaco ha

espresso soddisfazione e fiducia per la prossima riapertura e fruizione al

pubblico delle bellissime e importanti Grotte di Sant’Angelo.

*Comune di Cassano All’Ionio*

*29 agosto 2024*