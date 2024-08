[Comune Palermo] Dichiarazione consigliere Antonio Rini su approvazione variante ospedale cervello

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

“L’ospedale Cervello di Palermo avrà un nuovo padiglione di Anatomia

patologica che migliorerà il servizio ai cittadini, grazie all’approvazione

oggi in consiglio comunale della necessaria variante Urbanistica. La

commissione di cui sono presidente ha lavorato sodo su questo

provvedimento, di concerto con il commissario, e ha presentato un

emendamento approvato dall’Aula che tutela il verde e lo amplia, prevedendo

perfino un giardino pensile. La sanità deve rappresentare una priorità per

le istituzioni, in termini di progettazione e investimenti, avendo come

obiettivo una sempre più efficace cura della salute. Un risultato

straordinario di cui la città deve andare orgogliosa”.

