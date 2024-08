Com. A Caltagirone il corso di laurea in Infermieristica dall’anno accademico 2024-2025. domande di ammissione entro il 10 settembre

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 A ๐‚๐š๐ฅ๐ญ๐š๐ ๐ข๐ซ๐จ๐ง๐ž (๐š๐ฅ๐ฅโ€™๐จ๐ฌ๐ฉ๐ž๐๐š๐ฅ๐ž โ€œ๐†๐ซ๐š๐ฏ๐ข๐ง๐šโ€) ๐ข๐ฅ ๐œ๐จ๐ซ๐ฌ๐จ ๐๐ข ๐ฅ๐š๐ฎ๐ซ๐ž๐š

๐ข๐ง ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ž๐ซ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐š ๐๐š๐ฅ๐ฅ’๐š๐ง๐ง๐จ ๐š๐œ๐œ๐š๐๐ž๐ฆ๐ข๐œ๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“: ๐๐จ๐ฆ๐š๐ง๐๐ž

๐๐ข ๐š๐ฆ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž (๐ฉ๐ž๐ซ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฏ๐ข ๐Ÿ๐Ÿ๐ŸŽ ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐ข)

๐š๐ฅ๐ฅโ€™๐”๐ง๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐ญร ๐Š๐จ๐ซ๐ž ๐๐ข ๐„๐ง๐ง๐š ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ il ๐Ÿ๐ŸŽ ๐ฌ๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž

Scadranno martedรฌ 10 settembre i termini per la presentazione delle domande di ammissione

al corso di laurea in Infermieristica con sede a Caltagirone, frutto di un’iniziativa della โ€œKoreโ€ di

Enna in collaborazione con lโ€™Asp di Catania e con il Comune di Caltagirone.

La cittร di Caltagirone (e il suo ospedale) รจ stata, infatti, accreditata, dal Ministero

dell’Universitร e della Ricerca, come la seconda sede del corso di laurea in Infermieristica della

Kore con una dotazione di 100 posti oltre a 10 posti per cittadini non Eu e non residenti in Eu.

Fissate per giovedรฌ 12 settembre, alle 9, sia presso l’Universitร Kore di Enna, sia a

Caltagirone, negli appositi spazi che saranno resi noti con apposita comunicazione sul sito web

dellโ€™Ateneo, le prove di selezione per l’ammissione al primo anno del corso di laurea per l’anno

accademico 2024-2025 con lโ€™assegnazione a Caltagirone di complessivi 110 posti, 10 dei quali per

cittadini non Eu e non residenti in Stati dellโ€™Unione europea e 12 giร attribuiti ad altrettanti

candidati che nella prima sessione di prove, nutrendo a suo tempo fiducia nella concretizzazione

dellโ€™iniziativa, hanno giร optato per la sede di Caltagirone.

La registrazione via web alle prove di selezione, cominciata il 12 agosto, si chiuderร alle

23,59 di martedรฌ 10 settembre.

Questo il link utile: https://unikore.it/cdl-s-news/bando-di-ammissione-al-primo-anno-del-

corso-di-laurea-in-infermieristica-classe-l-snt1-anno-accademico-2024-2025-sedi-di-enna-e-di-

caltagirone-integrazione-d-r-49-2024/