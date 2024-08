Schulz e Starmer intendono concludere un trattato che “ridefinisca” le relazioni britannico-europee

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

Olaf Scholz, cancelliere tedesco, e Keir Starmer, primo ministro britannico, hanno annunciato oggi un trattato bilaterale senza precedenti tra Germania e Regno Unito, volto a “ridefinire” le relazioni tra i due paesi nel contesto post-Brexit. L’annuncio è avvenuto durante la prima visita ufficiale di Starmer in Germania da quando ha assunto la carica all’inizio di luglio.

Starmer ha descritto il trattato come un’“opportunità generazionale” per rafforzare i legami bilaterali in settori chiave come il commercio, la difesa, la scienza e la tecnologia. Ha sottolineato che questo nuovo accordo non rappresenta un tentativo di invertire la Brexit o di riportare il Regno Unito nel mercato unico o nell’unione doganale. Piuttosto, mira a costruire un rapporto più stretto con la Germania e, più in generale, con l’Unione Europea.

Durante una conferenza stampa congiunta, Scholz ha elogiato l’iniziativa di Starmer, dichiarando che Berlino intende rispondere positivamente a questa proposta. “Nei prossimi mesi lavoreremo insieme per elaborare un trattato che rifletta la portata delle nostre relazioni, e attualmente non esiste un accordo di questo tipo tra Germania e Regno Unito”, ha affermato il cancelliere tedesco.

Scholz ha inoltre evidenziato l’importanza di rafforzare il pilastro europeo della NATO, suggerendo che una maggiore cooperazione in materia di politica di sicurezza sarà un elemento chiave del nuovo trattato. “Insieme vogliamo rafforzare il pilastro europeo della NATO, e in questo contesto, una maggiore cooperazione in materia di politica di sicurezza svolgerà un ruolo importante”, ha aggiunto.

Questo trattato rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una nuova era nelle relazioni tra Germania e Regno Unito, evidenziando la volontà dei due leader di collaborare strettamente nonostante le complessità post-Brexit. La sua elaborazione nei prossimi mesi sarà attentamente monitorata, poiché potrebbe stabilire un nuovo modello di cooperazione tra Londra e i suoi partner europei.