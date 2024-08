(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 UE. DI MAGGIO (FDI), NON AVALLARE INIZIATIVE CHE ESPONGONO MINORI A IDEOLOGIE

“Il progetto DragTivism Jr, inserito nel programma Erasmus+ va assolutamente bloccato. Non si può avallare, e ancor peggio finanziare con soldi pubblici, un’iniziativa che rischia di esporre minori a una pericolosa ideologizzazione, senza peraltro coinvolgere i genitori. Per questo il mio appoggio va ai nostri europarlamentari che hanno presentato un’interrogazione alla Commissione europea contro questo progetto”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio componente della commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati