[acspro] [CRUmbria-News] “Eolico industriale, la Regione intervenga per indicare zone idonee o meno”

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 Mozione di Meloni (Pd)

(Acs) Perugia, 26 agosto 2024 – “La Regione intervenga quanto prima

nell’individuare le aree non idonee per gli impianti eolici industriali in

Umbria, al fine di evitare l’assalto in corso in questi mesi”. Così la

capogruppo del Pd in consiglio regionale, Simona Meloni, presentando una

mozione in relazione “al proliferare di progetti di eolico industriale che

prendono di mira i luoghi sensibili del nostro territorio, creando tensioni e

preoccupazioni tra le comunità e i cittadini”.

“La transizione da fonti rinnovabili – spiega Meloni – è sempre più

rilevante anche nelle politiche europee, a fronte di una crisi climatica

senza precedenti. In questo periodo di transitorietà della normativa

l’Umbria, come molte altre regioni italiane, è oggetto di presentazione di

sei progetti che porterebbero alla creazione di 60 pale eoliche di grande

taglia (180 – 200 metri) da installare anche in aree di pregio

paesaggistico e naturalistico. Il paesaggio umbro però – continua Meloni

– non solo è un patrimonio estetico ma costituisce un elemento

identitario, un volano economico per il turismo che è una delle risorse

principali della nostra regione. La realizzazione di impianti eolici

industriali di grandi dimensioni, come quelli previsti in Umbria,

comporterebbe l’alterazione significativa e irreversibile del territorio.

La costruzione di strade, piazzole di servizio e infrastrutture di

collegamento provocherebbe la perdita di biodiversità, frammentazione degli

ecosistemi e la deturpazione di paesaggi unici come i crinali montuosi

dell’Appennino umbro marchigiano”.

“C’è poi – prosegue Meloni – la variabile ‘usi civici’. Gran parte

di questi terreni sono interessati da questo fenomeno e la conseguente

variazione di destinazione d’uso della Regione, senza una generale

consultazione pubblica, sarebbe molto lesiva della trasparenza e dei diritti

delle comunità locali. Il pregiudicare l’ambiente di questi luoghi

potrebbe essere anche determinante nel loro sviluppo secondo un modello

identitario da più parti intrapreso. Per questo serve, da parte della

Regione, una moratoria temporanea sui nuovi progetti eolici e una garanzia di

partecipazione attiva delle comunità locali nei processi decisionali

attraverso incontri pubblici, consultazioni e inchieste pubbliche sia in

tutte le fasi autorizzative del processo, sia nella formazione della legge

regionale di pianificazione delle aree idonee e, soprattutto, di quelle non

idonee. Se in questo gioca un ruolo attivo il Ministero dell’Ambiente e

della Sicurezza energetica (Mase), è alla Regione che spetta, appunto, il

compito fondamentale, come previsto dal decreto legislativo 2021/199, e dal

recente decreto ministeriale 21 giugno 2024 (approvato con quasi tre anni di

ritardo), di identificare le aree in questione, contemperando tutti gli

interessi pubblici in gioco, compresi quelli della salvaguardia del

patrimonio paesaggistico e culturale e della biodiversità. Occorre anche un

piano che valorizzi le alternative energetiche con meno impatto ambientale, e

che in sede di burden sharing distribuisca su tutto il territorio regionale

l’apporto al conseguimento dell’obiettivo complessivo di potenza da

rinnovabili di 1.756 MW richiesto all’Umbria al 2030 dal decreto del 21

giugno 2024. La partita che si sta giocando è importante e va oltre i

confini regionali. Per questo – conclude – servirebbe un comitato

interregionale permanente tra Umbria e Marche, per monitorare e valutare gli

impatti dei progetti eolici industriali proposti”. RED/dmb

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79015