ZEVI: SOLIDARIETÀ A TIZIANA RONZIO, SIMBOLO PREZIOSO DI LEGALITÀ

(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

ZEVI: SOLIDARIETÀ A TIZIANA RONZIO, SIMBOLO PREZIOSO DI LEGALIT À

Roma, 25 agosto 2024 – “ A Tiziana Ronzio, paladina dell’antimafia e fondatrice dell’associazione ‘Torpiúbella’, rivolgo la mia più sentita solidarietà. Il ritrovamento di una bara di fronte alla sua abitazione e sede dell’associazione ci lascia attoniti. Tiziana è un simbolo prezioso di legalità per la comunità di Tor Bella Monaca e per tutti noi. La voglia di riscatto e di denuncia contro la criminalità organizzata, il coraggio e la perseveranza che hanno contraddistinto il suo operato, in anni difficili, non saranno scalfite dalla paura di un ennesimo gesto ignobile nei suoi confronti. Ma non solo, Tiziana Ronzio è stata in prima linea nel condurre una battaglia di valore per l’edilizia residenziale pubblica nei quartieri, un impegno per cui siamo profondamente grati. Continueremo a essere al suo fianco e al fianco dei tanti cittadini onesti che si battono ogni giorno con la società civile per vivere in una città migliore, contro violenza e abusi. Confidiamo nelle indagini delle Forze dell’Ordine affinché si faccia al più presto luce su quanto accaduto.”

Il commento dell’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative e presidente del Forum sui beni confiscati di Roma Capitale, Tobia Zevi, sull’episodio intimidatorio di questa mattina in via Santa Rita da Cascia a Roma.