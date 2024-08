(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

*Ad Alberona sfila la moda dagli anni ’50 ai giorni nostri.*

*Questa sera,* in piazza Civetta, una sfilata che attraverserà oltre mezzo

secolo. Giovani del paese e turisti sfileranno con abiti che hanno

caratterizzato moda di sette decenni. In passerella le raffinate ed

eleganti linee degli anni ’50 fatti di abiti sartoriali con gonne

voluminose arricchite da accessori glamour, come guanti, borse, cappelli

che raccontavano la voglia di rinnovamento e rinascita dell’Italia del dopo

guerra, e le minigonne, i tubini e i colori degli anni ’60; il

rivoluzionario stile degli anni ’70 in cui trionfavano pantaloni a zampa

d’elefante, zatteroni, jeans, e abiti unisex, e le giacche con spalline,

leggings e body colorati, capelli cotonati e scaldamuscoli degli anni ’80;

sfilerà la moda degli anni ’90 fatta di jeans a vita alta, felpe e vestiti

sottoveste, e si chiuderà con il primo ventennio del nuovo millennio in cui

jeans strappati, minigonne, pantaloni a vita bassa in tendenza nei primi

anni, lascia spazio alla rivisitazione degli stili anni ’60-’70-’80. Tutti

gli abiti arrivano dagli armadi di famiglia. La sfilata di moda torna dopo

tre anni dalla prima edizione. L’evento, che coinvolge gran parte della

comunità, compresi bambini e ragazzi, è curato da volontari e appassionati

sotto l’attenta guida di Giovanna Di Stasio, hair stylist in Toscana, ma

originaria di Alberona.

L’appuntamento è per questa sera alle 21.30 in piazza Civetta.