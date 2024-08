CARABINIERI: Accusato di aver ucciso l’ex moglie inscenandone il suicidio, uomo di Abano Terme (PD) arrestato e rinviato a giudizio.

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 Comunicato Stampa

Il 22 marzo scorso, nella mattinata, ad Abano Terme (PD), i Carabinieri della Sez. di

Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Padova e quelli del Nucleo

Investigativo del Reparto Operativo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia

cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Padova, nei confronti di un cittadino

italiano 42enne del luogo, presunto responsabile, in ipotesi accusatoria, dell’omicidio

aggravato della ex moglie, perpetrato nella città termale il 2 agosto 2023. Le indagini,

condotte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Padova, hanno

permesso di raccogliere concreti e decisivi elementi a supporto della tesi accusatoria.

Alle prime luci del giorno l’arrestato aveva allertato il soccorso sanitario segnalando che

la ex coniuge, con la quale era ancora convivente, era chiusa nel bagno e non rispondeva.

Il personale del 118, che nel frattempo aveva allertato anche la Centrale Operativa dei

Carabinieri, era arrivato in loco congiuntamente ai militari; era stato necessario sfondare

la porta del bagno, chiusa dall’interno con un chiavistello, e una volta entrati, i

soccorritori avevano trovato il corpo della donna, una 39enne di origini moldave,

rannicchiata nel box doccia ormai esanime, con una cintura stretta al collo. Inizialmente

il decesso era sembrato il frutto di un insano gesto posto in essere anche in conseguenza

del periodo difficile che la donna stava vivendo a causa della fine della relazione

coniugale dalla quale erano nate due bambine ancora in tenera età; in tal senso andavano

le dichiarazioni dell’ex coniuge. Le informazioni raccolte fra familiari e conoscenti della

39enne, che non riuscivano a spiegarsi un tale gesto, hanno però indotto gli inquirenti ad

approfondire le indagini venendo a conoscenza di un quadro di tensioni familiari. La

svolta decisiva è arrivata solo a seguito delle analisi tecniche condotte sul telefono

cellulare della malcapitata che, nel corso del sopralluogo, era stato sottoposto a sequestro.

Nella notte fra il 1 e 2 agosto la donna aveva tenuto acceso il registratore del suo

cellulare captando tutte le fasi del suo omicidio e della conseguente messinscena del

suicidio da parte dell’ex marito che, dopo una furiosa lite originata dalla sua gelosia,

aveva approfittato del fatto che la donna si fosse assopita a letto e, sorprendendola nel

sonno, l’aveva strangolata con una cintura per poi trascinarne il corpo nel bagno e

inscenare il suicidio.

Accertamenti successivi nell’abitazione hanno poi permesso di scoprire che, con la

necessaria perizia, era possibile rimuovere e riposizionare il pannello centrale della porta

del bagno, circostanza che avrebbe quindi potuto consentire di uscire dal locale

nonostante la porta fosse chiusa dall’interno.

In esecuzione del provvedimento cautelare, il presunto responsabile del reato, aggravato

dalle circostanze di minorata difesa della vittima e dalla relazione coniugale, anche se

cessata, è stato tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Padova, a

disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A conclusione delle indagini preliminari, nel mese di luglio, la Procura della Repubblica

ha richiesto il rinvio a giudizio dell’indagato, tuttora ristretto; il 17 settembre presso il

tribunale di Padova si aprirà l’udienza preliminare.

Si precisa che il procedimento penale è in corso e l’imputato deve ritenersi non colpevole

fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.

Padova, 24 agosto 2024.