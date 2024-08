(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

Bayesian: Calderone (FI) "Nessuna limitazione alla comunicazione. Da Cartosio critiche inopportune"

“Il Procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, avanza critiche inopportune alla legge Cartabia che stabilisce che la diffusione di notizie sugli atti di indagine compete solo al il procuratore della Repubblica e che questa possa avvenire esclusivamente tramite comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. Se oggi Cartosio ha tenuto una regolare conferenza stampa significa che non c’è nessuna limitazione alla corretta informazione e ci mancherebbe altro!”. Dichiara in una nota il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera, Tommaso Antonino Calderone. “Crediamo che al cittadino comune, nello specifico su questo tragico evento che ha causato la morte di sette persone, interessi soltanto sapere se ci sono state responsabilità umane e non sterili polemiche su come comunicare il risultato delle indagini”.

