(ACON) SICUREZZA. PELLEGRINO (AVS): RONDE PORDENONE, DESTRA MISTIFICA REALT

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 (ACON) Trieste, 24 ago – “Mistificare la realt? dei fatti ? una

prerogativa di questa destra, reazionaria e revisionista, che

governa il nostro Paese e buona parte delle amministrazioni. Una

destra che cerca nello scontro e nella dicotomia bianco-nero la

sua naturale vocazione”.

Cos? in una nota la consigliera regionale Serena Pellegrino,

esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, a margine delle notizie

riportate sulle pagine di alcuni giornali che hanno parlato della

‘passeggiata per la sicurezza’ di Forza Nuova a Pordenone.

“Che la Questura autorizzi quella che viene chiamata

manifestazione composta da sei persone – incalza la consigliera,

che ? vicepresidente del Gruppo Misto – mi sembra offendere il

buon senso e l’intelligenza delle persone. Aver fermato

civilmente una vera e propria ronda squadrista in pieno centro a

Pordenone di una sera d’estate ? stato un necessario argine per

contenere una deriva fascista che non ha pi? timore di mostrare

la faccia al mondo intero”.

“In passato – prosegue Pellegrino – cortei come quello contro il

taglio dei tigli, sono stati fatti sfilare fuori dal centro

storico con dubbie motivazioni legate alla sicurezza pubblica,

mentre ieri Forza Nuova ha ricevuto l’autorizzazione a girovagare

in vie frequentate da cittadini e lavoratori di origine

straniera. Qui si rischia di autorizzare la giustizia fai da te.

Le ricadute – prosegue l’esponente di Opposizione, che ? anche

vicepresidente della IV Commissione – non sono di poco conto e

credo che ogni qualvolta che si ? costretti a fare delle scelte

si debbano guardare sempre tutte le ricadute che possono

verificarsi. Non possiamo sostenere un’azione solo perch?

nell’immediato pu? apparire come una ‘buona cosa’”.

“Sono almeno due le questioni da puntualizzare – afferma ancora

Pellegrino -: quello delle ronde che potrebbero degenerare, dove

i controllori possono diventare i controllati, e quello

dell’assenza delle istituzioni sostituite dal volontariato. Non ?

assolutamente ammissibile che gli esponenti di FN si facciano

forza del fatto che, dove le istituzioni latitano, loro devo

supplire. L’ho denunciato pi? volte che coloro che governano

hanno l’obbligo di non strozzare i servizi a tal punto da

lasciare il vuoto. Sono fortemente convinta che si debba

procedere potenziando tutti i servizi necessari e che questi

debbano essere coperti da lavoratori. Le ronde rimandano a un

ventennio che nessuno di noi, sicuramente di coloro che si

riconoscono nei principi sociali e di sinistra, vuole veder

replicato”.

“Chi ha cercato di fermare questa ‘passeggiata’ autorizzata dal

sindaco del Comune di Pordenone – conclude la consigliera di Avs

– non ? certo un gruppo di facinorosi ma sono cittadini della

citt? che, proprio come lui ha avuto modo di affermare, ritengono

che Pordenone sia una citt? ‘fondamentalmente ordinata e sicura’

che non necessita di squadre pi? o meno autorizzate”.

ACON/COM/fa

241707 AGO 24