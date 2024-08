(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

Oggetto: Premio Rotonda 2024 – Premiazione

Domenica 25 agosto 2024 alle ore 18 presso la Rotonda Carlo Azeglio Ciampi, alla presenza dell’Assessore alla cultura Simone Lenzi e della Presidente della Fondazione Trossi-Uberti Libera Capezzone, si terrà la cerimonia conclusiva del Premio Rotonda CittàdiLivorno 2024.

La Giuria presieduta da Federico Maria Sardelli e composta da Serafino Fasulo e Antonella Sciarra assegneranno i seguenti premi in palio:

Premio Rotonda 2024 1^ assoluto >>> 2.200 Euro

Premio Laviosa Foundation Under 35 >>> 1.000 Euro

Premio Rotonda 2024 Estemporanea >>>800 Euro

Premio categoria Pittura >>> 400 Euro

Premio categoria Grafica >>> 400 Euro

Premio categoria Scultura e Installazione >>> 400 Euro

Premio categoria Fotografia e Video >>> 400 Euro

In questa edizione che ha visto oltre 120 candidature, hanno esposto 62 artiste e artisti con opere di pittura, grafica, incisione, scultura, fotografia, video e installazioni. Dieci di questi sono under 35 e circa 20 artisti hanno partecipato anche all’estemporanea.

Le artiste e gli artisti partecipanti prevengono, oltre che da Livorno, da Firenze, Lucca, Pisa, Grosseto, Catania, Napoli, Modena, Venezia, Bologna, Potenza, Torino, Parma, Genova.

(Foto allegate di Roberto Zucchi)

