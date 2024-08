Aule modulari It “Da Vinci” Borgomanero

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Ufficio Stampa

IT “DA VINCI” DI BORGOMANERO: POSATE AULE MODULARI

PROVVISORIE PER CONSENTIRE L’ATTIVITA’ DIDATTICA

Nei giorni scorsi, nel cortile del complesso scolastico “Rosmini” a Borgomanero, il Settore Edilizia

scolastica della Provincia di Novara ha coordinato la posa delle aule modulari, miglioria offerta in

fase di gara, finanziata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dalla ditta appaltatrice

dei lavori riguardanti l’edificio dell’It “Da Vinci” in via Don Minzoni. Le aule modulari saranno

provvisoriamente utilizzate per un periodo di circa tre mesi finalizzato alla conclusione di alcune

lavorazioni impattanti su aule e laboratori della vicina sede. Questi spazi ospiteranno dunque a

rotazione alcune classi, eviteranno disagi a studenti e insegnanti, che potranno regolarmente

svolgere l’attività didattica con il prossimo inizio dell’Anno scolastico 2024-2025, come peraltro

avvenuto in modo efficace e provo di disagi di cantieri più lunghi anche a Novara.