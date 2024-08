Maxi rogo a Roma. Rotondi – Metalli (FdI) – Cordella (ANPPE VVF): chiediamo al Sindaco Gualtieri di risalire alle responsabilità penali e civili.

(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 Dopo quanto accaduto drammaticamente nel pomeriggio di ieri al vigile del

fuoco e ai tre volontari della protezione civile rimasti gravemente feriti

dalle fiamme durante lo spegnimento di un vasto incendio di sterpaglie che

ha interessato un’ area nel quartiere di Cinecittà di Roma, il Comune di

Roma Capitale avrebbe dovuto come previsto dalla legge vigente, controllare

le aree, sia pubbliche, comunali, che private, ad alto rischio di

incendio per mancata manutenzione.

Chiediamo al Sindaco di Roma Gualtieri, di provvedere immediatamente a

censire tutti i terreni percorsi dal fuoco per l’anno in corso, come

prevede la legge, ed individuare i proprietari compresi quelli pubblici

con la pubblicazione nell’albo pretorio.

Di concerto con gli organi territorialmente preposti si dovrà provvedere,

quindi, alla

individuazione degli identificativi catastali e delle proprietà, per mezzo

dei sistemi

informatici in uso, con successivo riscontro da parte della Polizia Locale

di Roma e dell’ autorità giudiziaria competente, al fine di risalire alle

responsabilità penali e civili.

I vigili del fuoco ed i volontari della protezione civile, sono veri eroi,

spesso silenziosi e invisibili, che dedicano la loro vita al servizio degli

altri. Esprimiamo solidarietà e vicinanza, il nostro augurio di pronta

guarigione, la nostra solidarietà e gratitudine al capo squadra dei vigili

del fuoco e ai 3 volontari della protezione civile della Regione Lazio e

di Roma Capitale.

Lo dichiarano Marika Rotondi Consigliere Regionale del Lazio Fratelli

d’Italia, Massimiliano Metalli delegato ai Vigili del Fuoco e al Soccorso

Pubblico di Fratelli d’Italia Roma e Fernando Cordella dell’Associazione

Sindacale ANPPE Vigili del Fuoco