(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 Giustizia: Cattaneo, no guerre sante con magistratura

“Noi di Forza Italia non vogliamo il ritorno a una fase di contrapposizione tra magistratura e politica, non vogliamo guerre sante. Quella stagione l’ho vissuta da vicino, il Cav resta un caso unico e irripetibile. Ma credo che oggi, per fortuna, siamo lontani da quei toni e da quel periodo”.

Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, in un intervista sul Foglio.

“Certo – prosegue – alcune anomalie restano. Una piccola minoranza di magistrati ancora non si rassegna e vuole sovvertire il risultato democratico per via giudiziaria. E’ capitato spesso col centrodestra, ma non solo. Penso a quanto accaduto in alcune regioni non governate da noi o alle vicende che hanno coinvolto Renzi. E da uomo delle istituzioni non posso che fidarmi. Qualche giorno fa Giovanni Toti ha spiegato bene che quando si tratta di nomine è normale che la politica faccia la sua parte. Io condivido le sue parole. Arianna ha poi smentito ogni coinvolgimento, ma in ogni caso non ci sarebbe stato nulla di scandaloso. Ha un ruolo in un partito che ha vinto le elezioni. E’ una questione di democrazia. Piuttosto il mio consiglio è quello di evitare approcci troppo fideistici, a destra e a sinistra. C’è tanto da fare nei prossimi mesi”, conclude.

Inviato da iPhone