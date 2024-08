(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 LEGIONE CARABINIERI “SARDEGNA”

Comando Provinciale di Nuoro

Nuoro, 19 agosto 2024

Compagnia di Tonara:

MEANA SARDO: ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO ALLEVATORE 53ENNE

L’intervento risoluto e tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Meana Sardo unitamente ai militari

del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tonara ha permesso, nella serata del 14 agosto,

di rintracciare e trarre in arresto un 53enne di Meana Sardo, allevatore, celibe ed incensurato, resosi

autore di un tentato omicidio nei confronti di un 52enne, anch’egli di Meana. Il fatto è avvenuto nell’agro

del paese, nei pressi delle proprietà dei due, entrambe site in località “Iscari”. Ancora in fase di

individuazione il movente dell’aggressione, probabilmente legato a dissidi di natura personale e

familiare. L’aggressore si sarebbe scagliato sulla vittima colpendola alla schiena con un attrezzo agricolo,

verosimilmente una zappa. Successivamente l’aggredito è riuscito, ponendosi alla guida della propria

autovettura, a raggiungere altri allevatori per chiedere aiuto. Trasportato in elisoccorso, in codice rosso,

presso l’Ospedale “Brotzu” di Cagliari, è stato qui inizialmente trattenuto in rianimazione e,

successivamente, transitato presso il “Businco” in chirurgia toracica, dove si trova tutt’ora. Versa al

momento in condizioni stabili e non si trova in pericolo di vita, nonostante la gravità delle lesioni

riportate. L’assalitore, che all’arrivo dei militari dell’Arma si trovava all’interno della sua proprietà, è

stato prontamente fermato e condotto in Caserma. Lo stesso, a seguito dell’udienza di convalida

dell’arresto per tentato omicidio, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, come

disposto dall’Autorità giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano.