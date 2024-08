(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024

https://www.sony.it/presscentre/sony-conquista-sette-riconoscimenti-agli-eisa-awards-2024-tra-cui-i-prestigiosi-titoli-di-camera-of-the-year-per-alpha-9-iii-e-creator-smartphone-of-the-year-per-xperia-1-vi

**Sony conquista sette riconoscimenti agli EISA Awards 2024, tra cui i

prestigiosi titoli di “Camera of the Year” per Alpha 9 III e “Creator

Smartphone of the Year” per Xperia 1 VI**

Sony è orgogliosa di annunciare di essere stata premiata anche

quest’anno per la qualità e l’innovazione dei propri prodotti ai

prestigiosi Expert Imaging and Sound Association Awards (EISA) 2024. Sette

i riconoscimenti conquistati, tra cui “Camera of the year” per **Alpha 9 III** e “Creator smartphone award” per il Sony **Xperia 1 VI**, a dimostrazione dell’impegno aziendale nei confronti dell’innovazione

e dell’eccellenza di prodotti che migliorano l’esperienza dei

consumatori.**

Selezionati da un panel formato da gruppi di esperti delle principali

riviste di settore, i premi celebrano ogni anno i nuovi prodotti in grado

di coniugare le più avanzate tecnologie e funzionalità con prestazioni ai

vertici di categoria.

Di seguito l’elenco completo dei riconoscimenti conferiti a Sony:

– EISA CAMERA OF THE YEAR 2024-2025: **Alpha 9 III**

– EISA APS-C CAMERA 2024-2025:**Alpha 6700**

– EISA TELEPHOTO LENS 2024-2025: **Sony FE 300 mm F2.8 GM OSS**

– EISA WIDEANGLE LENS 2024-2025: **Sony FE 16-25 mm F2.8 G**

– EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2024-2025: **Sony FE 70-200 mm F4 Macro G OSS II**

– EISA CREATOR SMARTPHONE 2024-2025: **Sony Xperia 1 VI**

– EISA IN-CAR HEAD UNIT 2024-2025: **Sony XAV-9550ES**

Queste le motivazioni fornite dai giudici EISA, che evidenziano perché i

nostri prodotti sono stati insigniti dei premi all’edizione di

quest’anno:

**EISA CAMERA OF THE YEAR 2024-2025**: **Alpha 9 III**

Con Alpha 9 III, Sony ha segnato una svolta tecnologica: è infatti la

prima fotocamera a utilizzare un sistema global shutter, in cui tutti i

pixel vengono letti contemporaneamente anziché riga per riga, relegando al

passato le distorsioni da effetto “rolling-shutter”. In più,

l’otturatore della fotocamera può raggiungere una velocità di 1/80.000

di secondo e per la prima volta è possibile sincronizzare il flash con

tutte le velocità di otturazione. Anche lo sfarfallio delle luci

artificiali è solo un lontano ricordo. Nella fotografia sportiva e

d’azione, la fotocamera è in grado di scattare all’incredibile

velocità di 120 frame al secondo alla massima risoluzione di 24 MP in RAW,

con tanto di tracking AF. Inoltre, la funzione Pre-Capture disponibile su

Alpha 9 III consente agli utenti di catturare l’attimo fino a 1 secondo

prima della pressione dell’otturatore. L’assenza di distorsioni del

sistema global shutter si rivela vantaggiosa anche per i filmmaker, che

possono registrare video in 4K a 60p (generati dal 6K) e in slow-motion 4K

a ben 120p senza crop.

**EISA APS-C CAMERA 2024-2025**: **Alpha 6700**

Alpha 6700 è il nuovo modello top di gamma delle fotocamere APS-C di Sony.

Progettata per applicazioni fotografiche avanzate e dedicata a tutti gli

appassionati di riprese, è la dimostrazione che il formato APS-C ha un

futuro. La fotocamera integra le più recenti funzionalità Sony in fatto

di messa a fuoco automatica, tra cui avanzato riconoscimento del soggetto e

tecnologia di tracking con stima della posizione umana. Il nuovo sensore da

26 MP offre una velocità di lettura dei dati notevolmente più elevata

rispetto a prima, a tutto vantaggio dell’autofocus, e riduce il fenomeno

del “rolling shutter” quando si effettuano scatti o riprese con

l’otturatore elettronico. Alpha 6700 ha anche ereditato le avanzate

funzionalità della linea di videocamere Sony Cinema Line, come la

registrazione in 4K/120p. Apprezzabili, infine, le migliori caratteristiche

ergonomiche rispetto al modello precedente, con un’impugnatura più ampia

e confortevole e comandi aggiuntivi.

**EISA TELEPHOTO LENS 2024-2025**: **Sony FE 300 mm F2.8 GM OSS**

Il modello FE 300 mm F2.8 GM OSS è un teleobiettivo a elevata nitidezza e

velocità per le fotocamere Sony con attacco E. Questo tipo di obiettivo è

da tempo ritenuto il migliore per la fotografia sportiva e gli scatti

wildlife, che richiedono portata e ampia apertura per sfocare lo sfondo e

immortalare l’azione con tempi di esposizione minimi. Il modello di Sony

è il più leggero della categoria: con un peso quasi dimezzato rispetto

alla norma, risulta facile da utilizzare anche se tenuto in mano per lunghi

periodi. A renderlo ancora più versatile è il fatto che siano sufficienti

dei teleconverter 1.4x e 2x per trasformarlo in un obiettivo 420 mm f/4

incredibilmente compatto e leggero o in un 600 mm f/5.6, conservando

comunque l’eccezionale qualità delle immagini.

**EISA WIDEANGLE LENS 2024-2025**: **Sony FE 16-25 mm F2.8 G**

L’obiettivo Sony FE 16-25mm F2.8 G è un’opzione estremamente versatile

per chi è alla ricerca di un grandangolo perfetto per la realizzazione di

scatti fotografici, il vlogging o il filmmaking. Offre un’ampia apertura

di f/2.8 e ottiche di eccezionale qualità in un prodotto più compatto,

leggero e conveniente rispetto al modello Sony top di gamma FE 16-35mm F2.8

GM II. Facilitando gli scatti con messa a fuoco ravvicinata e compensando

l’effetto “breathing”, i due motori lineari supportano l’autofocus

anche a 120 fps. Il diaframma a undici lamelle ricurve consente di

realizzare sfondi sorprendentemente uniformi ed effetti bokeh circolari.

Inoltre, la ghiera con stop on/off opzionali e le affidabili guarnizioni

antipioggia fanno di questo zoom grandangolare compatto una scelta ottimale

per molti utenti Sony.

**EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2024-2025**: **Sony FE 70-200 mm F4 Macro G OSS II**

Il teleobiettivo FE 70-200 mm F4 Macro G OSS II di Sony è uno zoom

compatto dall’incredibile capacità di messa a fuoco ravvicinata, che

consente di realizzare ingrandimenti a metà grandezza naturale a tutte le

lunghezze focali. L’obiettivo è compatibile con i teleconvertitori e, se

utilizzato con il teleconvertitore SEL-20TC 2x di Sony, consente di

scattare fotografie macro in rapporto 1:1. Più piccolo e leggero del suo

predecessore, ne conserva l’apertura e il range focale. Il design più

evoluto offre livelli di nitidezza e chiarezza degni di lode, oltre a una

messa a fuoco automatica notevolmente più veloce e una stabilizzazione

delle immagini più efficiente, caratteristiche che lo rendono ideale per

la fotografia ritrattistica, wildlife, macro e di viaggio. Benché ideato

per le fotocamere full-frame, l’ergonomia e la maneggevolezza ne fanno il

complemento perfetto anche per i modelli APS-C.

**EISA CREATOR SMARTPHONE 2024-2025**: **Sony Xperia 1 VI**

Sony Xperia 1 VI si aggiudica il titolo di “smartphone perfetto per i