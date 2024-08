Serie A Baseball: Hotsand Macerata pareggia la serie e porta la semifinale a gara 7

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 L’Hotsand Macerata riesce nell’impresa e impatta la serie di semifinale contro il Parmaclima grazie al successo in gara 6 per 2-0. Williander Moreno trascina con una prestazione da 6 riprese inviolate e sole 2 valide concesse la compagine maceratese, a cui bastano un punto nel quarto e nel settimo inning per imporsi in casa degli emiliani.

La serie, in cui Parma si è trovata avanti 3-0, culminerà con la decisiva gara 7, sempre al “Cavalli” di Parma, mercoledì 21 agosto alle ore 20:30. La vincente della sfida raggiungerà San Marino alla Italian Baseball Series.

Risultati delle semifinali:

UnipolSai Bologna-San Marino 4-8, 9-3, 2-4, 1-6, 2-5

(San Marino vince la serie 4-1)

Parmaclima-Hotsand Macerata 4-2, 3-0, 12-3, 3-4, 6-9, 0-2

(Serie in parità 3-3)

Così in campo domani:

Mercoledì 21 agosto ore 20:30: gara-7 Parmaclima-Hotsand Macerata in diretta su PlusTv e FIBS Channel a partire dalle ore 20.15.

Nella foto di copertina di CB/Oldmanagency, l’esultanza dell’Hotsand Macerata alla realizzazione del secondo punto

