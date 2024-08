(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 GUARDIA DI FINANZA

Comando Provinciale Como

COMUNICATO STAMPA

20/08/2024

GDF COMO: A PASSEGGERO PROVENIENTE DALLA SVIZZERA SEQUESTRATI 121

CELLULARI.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti posta in essere alla frontiera dai militari

della Guardia di Finanza di Como, è stato sottoposto a controllo un soggetto quarantenne, di nazionalità rumena,

in procinto di entrare nel territorio dello Stato, a bordo del treno Eurocity proveniente da Zurigo e diretto a

Milano.

Dopo averlo faticosamente svegliato da un sonno apparentemente molto profondo, i finanzieri hanno posto la

domanda di rito, chiedendo se fosse in possesso di merce e/o di valuta da dichiarare.

Il transitante ha fornito una risposta fermamente negativa, negando con risolutezza di avere qualcosa da

dichiarare.

Gli operanti, insospettiti da tale risolutezza, hanno approfondito il controllo sul bagaglio personale rinvenendo al

suo interno, avvolti in una spessa coperta e minuziosamente impacchettati con carta stagnola (per evitarne la

localizzazione), nr. 121 cellulari dotati di SIM, di cui nr. 71 Iphone e nr. 29. Samsung.

Gli operanti, avuto riguardo alle modalità di occultamento, alla consistenza complessiva dei cellulari, alla non

verosimiglianza delle informazioni rese dalla parte tanto in ordine al possesso quanto alla loro legittima

provenienza hanno eseguito il sequestro probatorio di tutti i dispositivi, ipotizzandone l’origine delittuosa.

Il soggetto, sentito il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Como, è stato denunciato a piede

libero per ricettazione (ex art. 648 c.p.).

Immediati accertamenti, eseguiti tramite il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Chiasso, hanno

consentito di appurare che i cellulari erano stati rubati ovvero smarriti nel corso del noto evento musicale

denominato “Street Parade Zurigo 2024”, tenutosi nell’omonima città elvetica lo scorso 10 agosto.

Per tale ragione, con l’ausilio del predetto Centro di Cooperazione, si sta procedendo ad individuare e contattare i

legittimi proprietari dei cellulari sequestrati, al fine di riconsegnare loro il “maltolto” ed acquisire le denunce di

furto o smarrimento da parte degli stessi.

Si precisa che le indagini sono tuttora in corso e che per il soggetto denunciato è fatta salva la presunzione di

innocenza fino alla conclusione del relativo procedimento.

pagina 2