CODACONS SU CONCORSO PROFESSORI NELLE FRAZIONI MONTANE

20/8/2024

CONCORSO PER PROFESSORI NELLA FRAZIONE MONTANA: MA PERCHÉ?

CODACONS: DAL MINISTERO UNA SCELTA KAFKIANA E DI CUI NON SI CAPISCE IL SENSO

Ironizza il Codacons di fronte alla notizia del concorso per professori ospitato in frazioni montane: è il caso di Castelforte, al confine tra Lazio e Campania, località senza dubbio ricca di fascino ma di sicuro fuori dagli itinerari regionali più consueti: elemento che rende inspiegabile la scelta di farne la location del concorso per docenti.

L’Associazione chiede sarcasticamente al Ministero: come mai gli esami vengono organizzati in luoghi simili, e non nelle città più grandi dove sarebbe più facile – per i candidati – raggiungere la meta? Si tratta di attuare una selezione “a monte” o di far agognare di più la sospirata cattedra ai candidati?

Qualunque sia la risposta, nell’interesse degli aspiranti professori, uno spostamento nelle città principali rimane logico e consigliabile: i piccoli Comuni vanno tutelati tutto l’anno, e il Codacons organizza un premio proprio per questo scopo, ma quando si tratta di concorsi nazionali è bene rendere semplici le procedure e andare incontro ai bisogni dei tanti candidati.