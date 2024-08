Libr’Aria Albinea 2024 è tutta un programma – Il via

(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

Oggetto: comunicato stampa

Libr’Aria Albinea 2024 è tutta un programma

Il festival partirà venerdì 23 e si concluderà domenica 25 agosto

ALBINEA (19 agosto 2024) – Libr’Aria tornerà per il sedicesimo anno al parco

dei Frassini e alla biblioteca Pablo Neruda di Albinea dal 23 al 25 agosto. Il

programma della kermesse dedicata ai bambini e alle famiglie è ricchissimo e

ospiterà autori, illustratori e giornalisti di grande spessore.

Il via sarà venerdì 23 agosto, alle ore 16, con i saluti dell’amministrazione, dello

staff della biblioteca e di Equilibri, cooperativa a cui è affidata l’organizzazione

del festival, al parco dei Frassini. Sempre al parco, alle ore 16.30, laboratorio

per bimbi dai 3 ai 6 anni dal titolo “Il castoro, l’uovo, la gallina e…” con Eva

Francescutto a cura di Minibombo. Alla stessa ora, ma in sala civica, laboratorio

scientifico per bimbi dai 9 anni con Luca Malagoli. Alle ore 17.30, al parco,

“Catacomba game. Quando la lettura diventa un gioco” con Andrea Angiolino

per bimbi dai sette anni in su. Alle ore 18, ancora laboratorio con Eva

Francescutto. Sempre alle ore 18, ma nello spazio piccolissimi della biblioteca,

“Storie dal mondo” raccontate dalle studentesse e dagli studenti della scuola di

italiano per stranieri Reggio Sud e dal Comitato genitori di Albinea (per bimbi

dai 4 agli 8 anni). La sera, alle ore 20.45, al parco dei Frassini, spettacolo per

chi cade dal nido e vuole subito riprendere a volare dal titolo “Prendere il volo”,

tra musiche, storie e meraviglie. Ne sarà protagonista Miriam Costamagna

della Drogheria Rebelot. Alle ore 22 “Notturno Fuorilegge” in sala civica per

ragazzi e ragazze dai 10 anni in su. Ospite d’onore sarà lo scrittore britannico

Paul Dowswell che sarà intervistato dalla redazione Fuorilegge.

Sabato 24 il festival si aprirà alle ore 10, in sala civica con “Telemark: eroi,

scienziati e servizi segreti… a fumetti. L’avventura atomica che ha cambiato la

storia” con Federico Appel e Luca Malagoli per bimbi dai 9 anni in su. Sempre

alle ore 10, al parco, “La nostra capanna”, laboratorio in cui verrà costruita una

capanna con Irene Penazzi, per bimbi dai 4 agli 8 anni. Alle ore 11.15 incontro

con il giornalista di guerra Nico Piro al parco dal titolo “Se vuoi la pace conosci

la guerra”.

Nel pomeriggio, alle ore 15.45, in sala civica, “Ghost stories. Scrivere storie di

fantasmi”. Si tratta di un laboratorio di scrittura per ragazze e ragazzi (dai 12

anni), insegnanti e adulti con Paul Dowswell.

Alle ore 16, al parco dei Frassini, “Disegna il mare”: laboratorio per bimbi dai 5