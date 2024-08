Cs. n.429 Attivato il Presidio Territoriale di Protezione Civile

(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

Attivato il Presidio Territoriale di Protezione CivileVisto il bollettino SORIS n.182 del 18/08/2024 relativo allo stato di attenzione di pericolosità alta, presente nel territorio comunale di Ragusa, dovuto a rischio incendi e

accertata l’esistenza di rischio per l’incolumità della popolazione, per la predetta area e viste le procedure previste dal Piano Comunale di Emergenza per il rischio incendi, dalle 8 alle 20 del 19 agosto 2024 è stato attivato il Presidio Territoriale di Protezione Civile per il monitoraggio dei punti critici individuati nel Piano Comunale di Protezione Civile.

Il Presidio Territoriale sarà svolto dal personale dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale, dal personale reperibile dell’Ente, dal Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, dall’Organizzazione volontari di Protezione Civile e da 837 ODV Gruppo Operativo Emergenza.

Ragusa, 19/08/2024 L’Ufficio Stampa

Giovanni Iacono