(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 Comunicato stampa – La Dr.ssa Brambilla diventa titolare a Misano Gera d’Adda

Ecco come sceglierla. In Comune sarà attivo uno Sportello Temporaneo gestito dagli operatori dell’ASST per supportare nella scelta i cittadini i più fragili, anziani o con difficoltà informatiche.

Si comunica che Lunedì 26 Agosto pv . si inserirà nell’ ambito di Calvenzano, Caravaggio e Misano di Gera D’Adda in qualità di M edico di Assistenza Primaria Titolare, la Dr.ssa Maria Antonietta Brambilla .

La scelta dei 1000 posti disponibili col nuovo medico potrà essere effettuata, da Lunedì 26 Agosto 2024 dalle ore 08.00 seguendo una delle seguenti modalità :

– On line accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico da [ https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/#_blank | https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ ] (se in possesso di SPID/Pin CIE/Pin CNS/ OTP) o App Fascicolo Sanitario

– Presso le Farmacie aderenti del territorio regionale

– Allo sportello «Scelta/Revoca», previo appuntamento su [ https://prenota.zerocoda.it/#_blank | https://webapp.prenotami.cloud ] selezionando nel box di ricerca “Scelta/Revoca/cambio del medico” – Treviglio (appuntamenti dalle ore 09.30 ).

Inoltre, Lunedì 26 Agosto dalle ore 08.00, presso il Comune di Misano di Gera D’Adda, in Piazza Don Franco Amigoni n.1 – Associazione Lago Gerundo – sarà attivo uno sportello temporaneo gestito dagli operatori dell’ASST Bergamo Ovest – Distretto Pianura Occidentale –, per supportare i cittadini (soprattutto i più fragili, anziani, o con difficoltà informatiche) nella scelta del Medico, fino ad esaurimento posti disponibili.

NB : La scelta della Dr.ssa Brambilla dovrà essere effettuata anche dai pazienti da lei attualmente assistiti in qualità di Medico incaricato provvisorio.

L’ambulatorio della Dr.ssa Brambilla, si svolgerà secondo le modalità e gli orari di seguito indicati:

Ambulatori Dr.ssa Maria Antonietta Brambilla

Ambulatorio di Caravaggio

Ambulatorio di Misano di Gera D’Adda

Centro Civico – Via Don Battaglia

Lunedì

16.00 -19.00*

Martedì

09.00 -12.00*

Mercoledì

16.00 -19.00*

Giovedì

09.00 -12.00*

Venerdì

15.00 -18.00*

Il medico riceverà su appuntamento.

Rossella Prandina

Referente amm.va Comunicazione e Segr. Dir. Amministrativa

Asst Bergamo Ovest