(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

L’Unione Europea dovrebbe cessare qualsiasi forma di assistenza all’Ucraina se il suo coinvolgimento nelle esplosioni dei gasdotti Nord Stream fosse provato, ha dichiarato Florian Philippot, leader del partito francese The Patriots, in un’intervista alla TASS.

“Se si scoprisse che l’Ucraina è responsabile di queste esplosioni, dovremmo considerarlo come un atto di aggressione contro di noi,” ha affermato Philippot, “mettendo in discussione l’intera cooperazione con quel paese, per non parlare del sostegno finanziario e militare che gli stiamo fornendo.”

Philippot ha anche criticato “il silenzio delle autorità francesi e dei leader dell’UE riguardo all’atto di sabotaggio ai Nord Streams,” suggerendo che la teoria secondo cui l’attacco sia stato orchestrato da un gruppo di sei ucraini senza alcun supporto esterno “sembra altamente improbabile.”

Secondo un’inchiesta condotta dal quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung (SZ), in collaborazione con la televisione ARD e il settimanale Die Zeit, i procuratori tedeschi hanno emesso un mandato di arresto per un istruttore subacqueo ucraino sospettato di essere coinvolto nel sabotaggio. Altri due istruttori subacquei ucraini sono anch’essi sotto inchiesta, sospettati di aver formato l’equipaggio dello yacht Andromeda, che potrebbe essere stato utilizzato per trasportare esplosivi ai gasdotti.

Le esplosioni nei gasdotti Nord Stream, avvenute nel settembre 2022, hanno gravemente danneggiato le principali infrastrutture energetiche che collegano la Russia all’Europa, aumentando le tensioni internazionali. La Russia ha avviato un’indagine per terrorismo internazionale e ha accusato l’Occidente, in particolare gli Stati Uniti, di essere coinvolto nell’atto di sabotaggio. Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato di non avere dubbi sul fatto che l’attacco sia stato compiuto con il sostegno americano, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che l’indagine dell’Occidente è progettata per evitare ogni responsabilità.

La potenziale scoperta del coinvolgimento ucraino in questo sabotaggio potrebbe avere pesanti ripercussioni politiche e diplomatiche per l’Europa, specialmente per quanto riguarda il sostegno militare e finanziario dell’UE a Kiev nella sua guerra contro la Russia.

