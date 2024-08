CS – Estate ad Alassio: i prossimi appuntamenti

(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 Estate ad Alassio: i prossimi appuntamenti

Dal 17 al 25 agosto, in arrivo ad Alassio una serie di giornate ricche di appuntamenti che uniscono musica, cultura e intrattenimento. Tra questi, un emozionante concerto all’alba nel Porto Luca Ferrari, le serate nell’ambito del Festival Ligyes con la leggenda della dance music Bob Sinclar e con il produttore discografico Stefano Senardi – che presenterà il suo libro La Musica è un Lampo e introdurrà il docufilm “La Voce del Padrone” dedicato a Franco Battiato -, e la Finale Nazionale del concorso “Il più bello d’Italia”. Nel corso della settimana, anche passeggiate storico-naturalistiche, omaggi a Fausto Coppi, ai Beatles, a Mina e Battisti, alla musica degli anni ’70 e ’80, la presentazione del saggio “Matteotti tra contemporaneità e storia” di Pier Franco Quaglieni e molto altro ancora.

Nella serata di sabato, alle ore 21.15, presso l’auditorium Baldassarre della Biblioteca Civica “Renzo Deaglio”, si svolgerà la presentazione del volume “Matteotti tra contemporaneità e storia” (Ed. Pedrini, 2024). Questo saggio dello storico e direttore del Centro “Pannunzio” Pier Franco Quaglieni – pubblicato nel centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti – esamina il periodo legato al delitto Matteotti e ne sottolinea l’intera vicenda. Nel libro sono pubblicati in forma integrale la denuncia di brogli elettorali alla Camera dei Deputati, fatta da Matteotti, e il libro Matteotti scritto ed edito nel 1924 dal torinese Piero Gobetti. Il volume contiene inoltre una testimonianza inedita di Mario Soldati. Numerose le immagini a corredo del saggio, concesse dall’archivio della Casa Museo G. Matteotti, monumento nazionale, di Fratta Polesine. Insieme a Pier Franco Quaglieni interverranno durante la serata il Gen. Franco Odello e Vittoria Barroero.

Inoltre, nella stessa giornata di sabato – dalle ore 8.30 alle ore 20 – i Giardini di Piazza della Libertà saranno cornice del tradizionale Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo.

Domenica 18 agosto in Piazza Airaldi e Durante, a partire dalle ore 21.15, proseguirà la rassegna musicale “frazioNando” con una serata a cura di Nando Rizzo dedicata ai favolosi Beatles. L’evento prende spunto dallo spettacolo teatrale “Il mondo di John”, scritto e interpretato dallo stesso Rizzo che, partendo dal teatro della ex Chiesa Anglicana di Alassio nel 2012, per oltre otto anni ha toccato città come Torino, Milano, Roma e Alessandria, per giungere anche in Germania nel 2013 e nel 2015. Ad accompagnare l’apprezzato cantante e chitarrista alassino ci sarà Roberto Actis alle percussioni.

Lunedì 19 agosto torna l’attesa manifestazione Saldinbanco, organizzata dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping in collaborazione con l’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio. L’evento si svolgerà dalle ore 16 fino a mezzanotte in Via Marconi e Corso Dante, dove numerose bancarelle allestite per l’occasione offriranno capi e accessori a prezzi di realizzo. Parteciperanno oltre cento boutique alassine, con una selezione di circa mille brand esclusivi.

Nella stessa serata, alle ore 21.15, in Piazza della Libertà proseguirà inoltre la rassegna “Libri e Parole. Un’ondata di Pagine” – ideata dal giornalista e scrittore Daniele La Corte e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio. La serata sarà dedicata a Fausto Coppi, protagonista del volume Non ho tradito nessuno di Gabriele Moroni (Neri Pozza ed.), il quale ha raccolto gli scritti autobiografici pubblicati negli anni dal Campionissimo su giornali, riviste, antologie e li ha allineati seguendo la cronologia della sua vita.

Martedì 20 agosto alle ore 21 torna nella città del Muretto il gruppo “Stavolta mia moglie mi manda a funk”, ironica cover band capitanata dai due artisti locali Marco Ghini, voce e autore dei testi, e Rossano Giallombardo, chitarrista e compositore, insieme a Mauro Max Maloberti, Fabio Zunino, Andrea Balestrieri “Bale”, Nico Lo Bello e Raffaele Esposto. Il concerto – che non mancherà di divertire il pubblico con un mix di canzoni famose completamente rivisitate, brani composti dalla band e simpatici intermezzi – sarà a scopo benefico a favore della Onlus Bastapoco.

Gli appuntamenti dell’estate alassina proseguono nella stessa serata, a partire dalle ore 23, alla discoteca Le Vele, che in qualità di partner della 6ª edizione del Festival Ligyes si trasformerà in un palcoscenico live per ospitare la leggenda della dance music internazionale Bob Sinclar, che con il suo stile inconfondibile e hit intramontabili ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Mercoledì 21 agosto la giornata si aprirà con il primo dei due “Concerti all’alba” programmati quest’estate nella splendida cornice del Porto Luca Ferrari, frutto dell’impegno congiunto tra il Comune di Alassio e la Marina di Alassio, con la collaborazione del Circolo Nautico “Al Mare”. Il concerto in programma mercoledì avrà inizio alle ore 6,20 quando l’Associazione Culturale Suaviter emozionerà il pubblico con il repertorio delle celebri colonne sonore del maestro Ennio Morricone che hanno accompagnato numerosi film di successo. Ad esibirsi al sorgere del sole saranno Massimiliano Patetta e Oleisya Rusina al violino; Luca Soi alla viola; Angela Zabolla al violoncello; Valentina Caprioli e Luca Cerisola alla chitarra e Simone Giusto al pianoforte. Il secondo appuntamento è in calendario sabato 31 agosto. In entrambe le occasioni, ad ingresso libero, verrà offerta gratuitamente la tipica colazione ligure, ovvero focaccia e cappuccino presso il “Marina Bistrot”. Per organizzare al meglio l’evento e lo spazio destinato al pubblico è gradita la prenotazione presso la Marina di Alassio al numero 0182.645012.

A seguire, alle ore 21.15, Piazza Partigiani sarà cornice di un nuovo concerto nell’ambito della rassegna “Musica sotto le stelle”, che ospiterà in questa occasione la band Libero Arbitrio. Al centro della serata un travolgente e spensierato tributo alla disco music degli anni ’70 e ’80, con le sonorità inconfondibili dei successi dell’epoca e un abbigliamento scenico dei componenti del gruppo perfettamente in linea con lo stile iconico del periodo.

Nella stessa serata, in Piazza della Libertà, alle ore 21.15 si svolgerà la presentazione del libro La vita non è una corsa di Eliana Liotta (Ed. La Nave di Teseo). In questo saggio, l’autrice, in collaborazione con specialisti dell’Università e dell’Ospedale San Raffaele di Milano, disegna un percorso di pause fondamentali indispensabili per imparare a rispettare i tempi del corpo e della mente. Ciò che viene sottolineato è che anche nelle esistenze più frenetiche, quando il lavoro e lo stress ci opprimono, possiamo immaginare la vita come una passeggiata, dove non conta solo il punto di arrivo, ma è ancora più importante quello che facciamo lungo il cammino. Dialogherà con l’autrice Nanni Del Becchi.

Venerdì 23 agosto, alle ore 21.15 in Piazza della Libertà, si svolgerà la presentazione del volume Il tempo è la sostanza di cui sono fatto (Vittoria Iguazu ed.) di Maria Paola Guarino, dedicato alla storia dell’autrice, ex insegnante del carcere maschile di massima sicurezza di Livorno. Con questa pubblicazione l’autrice ha voluto mettere nero su bianco la sua esperienza in un racconto passionale, crudo, a volte perfino commovente dedicato alla vita carceraria: esperienza di donna che si è trovata per anni “in una cella chiusa a doppia mandata con trenta fra criminali, assassini ed ergastolani”, che lei ha sempre definito i miei alunni”. Nelle pagine del volume Maria Paola Guarino ha racchiuso molte lettere che i detenuti le hanno scritto durante il suo periodo di docenza, e il rapporto epistolare che lei stessa ha mantenuto con uno degli ergastolani, continuato anche dopo la scadenza del suo mandato. Modererà l’incontro la giornalista Francesca Lovatelli Caetani.

Sabato 24 agosto, nell’ambito del Festival Ligyes, si svolgerà alle ore 21.30 nell’agorà di Piazza Partigiani la presentazione del libro di Stefano Senardi La Musica è un Lampo (Fandango Libri), romanzo autobiografico – vincitore del Premio Macchina da Scrivere 2024 – ricchissimo di aneddoti, storie e racconti inediti della vita straordinaria del grande produttore discografico italiano. La presentazione del volume sarà seguita dalla proiezione del docufilm “La Voce del Padrone”, dedicato a Franco Battiato. L’evento sarà presentato da Christian Floris, mentre la proiezione del docufilm sarà introdotta da Stefano Senardi.

La settimana si chiuderà “in bellezza” domenica 25 agosto alle ore 21.30 in Piazza Partigiani con la Finale Nazionale del concorso “Il più bello d’Italia”, giunto alla sua 46esima edizione. L’iniziativa – incentrata sulla bellezza maschile – che ogni anno elegge il volto simbolo d’Italia, accoglierà ad Alassio i ragazzi finalisti, provenienti da tutte le regioni d’Italia, che si contenderanno l’ambito titolo. Istituito nel 1979 e ideato dai fratelli Silvio Fasano e Antonio Fasano, insieme al torinese Rudy Valli, il concorso si svolge con il patrocinio del Comune di Alassio, della Provincia di Savona e del CONI Liguria, e ha visto negli anni la partecipazione e la conseguente vittoria di molti volti noti del panorama dello show business, tra cui Gabriel Garko, Beppe Convertini, Ettore Bassi, Giorgio Mastrota e Paolo Conticini.

Nella stessa serata, alle ore 21.15, per gli amanti della musica l’appuntamento è nell’arena estiva della panoramica frazione alassina di Solva, dove la rassegna musicale “frazioNando” proseguirà con il concerto Mina&Battisti, in omaggio ai due grandissimi della musica italiana, con Nando Rizzo e Monya Ferri. In occasione del concerto la Società Operaia di Mutuo Soccorso – Solva di Alassio proporrà al pubblico le biscette, ovvero il dolce tipico la cui ricetta si perde nella notte dei tempi – la tradizione vuole che sia nata in segno di ringraziamento alla SS. Annunziata per aver liberato il paesino dalle vipere – ed oggi iscritto nel registro De.Co. dei prodotti a Denominazione Comunale.

———————————————

Giulia Lazzeri

Ufficio Stampa

Comune di Alassio