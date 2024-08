“Sulle pedane dei Sogni” racconta i Valori della scherma italiana: 8 puntate partendo dall’Inclusione

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 È online “Sulle pedane dei Sogni”, un racconto dei Valori della scherma

italiana

ROMA – Una Web Serie che racconta la scherma italiana, e soprattutto i

Valori che i suoi protagonisti affermano e trasmettono. S’intitola

“_Sulle pedane dei Sogni_”, progetto realizzato dalla FIS grazie al

Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il contributo del

Dipartimento per lo Sport, ed è online da oggi (14 agosto) sui canali

Youtube ufficiali della Federazione Italiana Scherma e del Dipartimento

per lo Sport (Sport Governo), con una sezione dedicata sul sito

federscherma.it [1].

La Federazione Italiana Scherma lancia così una narrazione che stavolta

non parla di medaglie né di risultati in senso stretto, bensì di Valori,

ai quali è dedicata ognuna delle otto puntate curate da Stefano Pantano,

con la regia di Corrado Terranova, realizzate nel corso della stagione

per raccontare il mondo delle pedane nei suoi aspetti più autentici.

“Sogni”, appunto, che si realizzano con l’inclusione (tra scherma

olimpica, paralimpica e non vedenti), la motivazione (a cui sono

dedicati due capitoli, con focus sul doppio binomio studente-atleta e

mamma-atleta), il rispetto (nel rapporto speciale maestro-schermidore e

tra “avversari in pedana”) e il fair play per raccontare quando la

lealtà vale più di una vittoria. E poi ancora la fratellanza (il

_feeling_ che unisce i compagni di squadra), il benessere attraverso il

“Nastro Rosa” della scherma italiana (progetto che ha messo in pedana le

donne operate di tumore al seno nel loro percorso riabilitativo) e la

resilienza con un’ultima puntata tutta incentrata sul settore

paralimpico.

Testimonianze emozionanti, voci sincere, storie d’impegno sociale che

s’intrecciano narrando Valori. E sono quei Valori a scandire stoccate e

vite di donne e uomini innamoratisi del mondo della scherma, tanto da

diventare gli ambasciatori ideali di quelle “lezioni” che la pedana ha

trasmesso loro.

“_Con questa Web Serie entriamo nel cuore della scherma italiana,

lasciando per un attimo da parte il risultato sportivo e concentrandoci

sul sistema valoriale che caratterizza il nostro sport e sull’altissima

declinazione sociale di una disciplina che forma uomini e donne con sani

principi, in grado di farsi strada nella vita ancor prima che, per

fortuna in molti casi, campioni nell’agonismo_ – le parole del

Presidente federale Paolo Azzi -. _Ogni puntata è un tuffo in un aspetto

peculiare del movimento schermistico e dà modo, ascoltando testimonianze

a volte inedite e sempre profonde, di vivere sino in fondo la realtà del

nostro sport. Quanto sia autentico il progetto, di cui ringrazio il

Ministro Andrea Abodi che lo ha supportato attraverso il Dipartimento

per lo Sport, lo dimostra il recente e grandissimo impatto che le nostre

atlete e i nostri atleti hanno avuto nell’Olimpiade di Parigi 2024, in

cui la scherma ha __vinto cinque medaglie, tra cui il 50° Oro della

storie, e soprattutto ha offerto una narrazione valoriale che è la

cartolina più bella del movimento, fiero, tra le altre cose, di aver

visto scelti dal CONI nel ruolo di portabandiera Arianna Errigo nella

Cerimonia d’Apertura e Rossella Fiamingo in quella di Chiusura_”.

“SULLE PEDANE DEI SOGNI” – WEB SERIE SULLA SCHERMA ITALIANA

TUTTE LE PUNTATE IN QUESTA PLAYLIST



1^ puntata:

INCLUSIONE – Scherma olimpica, paralimpica e non vedenti

2^ e 3^ puntata:

⁠MOTIVAZIONE – Studente/atleta e Mamma/atleta

4^ puntata:

⁠RISPETTO – Il rapporto speciale Maestro/atleta e il rapporto tra

“avversari in pedana”

5^ puntata:

⁠FAIR PLAY – La lealtà vale più di una vittoria

6^ puntata:

⁠FRATELLANZA – Il legame tra compagni di squadra

7^ puntata:

⁠BENESSERE – Il Nastro Rosa della scherma italiana

8^ puntata:

⁠RESILIENZA – Focus sul mondo Paralimpico —

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

Dario Cioffi

Addetto Stampa

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74, ROMA

http://www.federscherma.it [2]

Links:

——

[1]



[2] http://www.federscherma.it