(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 MORANDI, SANTILLO (M5S): DATA CHE NON DIMENTICHEREMO, SI INVESTA IN PREVENZIONE E MANUTENZIONE

*MORANDI, SANTILLO (M5S): DATA CHE NON DIMENTICHEREMO, SI INVESTA IN PREVENZIONE E MANUTENZIONE*

Roma, 14 ago – “Il 14 agosto 2018 è una data che non dimenticheremo mai. Nel terribile crollo del ponte Morandi di Genova, morirono 43 persone che ebbero come unica sfortuna quella di transitare in quel momento sul viadotto. Dopo il crollo il governo Conte restituì a Genova e ai genovesi un ponte moderno e sicuro in tempi record. Ma il dolore di quelle 43 famiglie distrutte è ancora li. Anche per loro si dovrebbe fare di più in termini di prevenzione, con investimenti sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri viadotti. I ponti datati nel nostro Paese che meritano attenzione sono tanti. Per questo è incomprensibile l’impiego di risorse per opere faraoniche quando il territorio ha bisogno di una moltitudine di interventi che garantiscano quanto meno la sicurezza degli spostamenti.” Lo dichiara su facebook Agostino Santillo, vice presidente del gruppo M5S a Montecitorio.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle