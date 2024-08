(ARC) Sport: Anzil, Udinese Calcio orgoglio del popolo friulano

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 Nella prima serata di oggi, il vicepresidente ? intervenuto alla

presentazione della squadra in piazza Libert?, nel cuore di Udine

Udine, 13 ago – “La citt? di Udine ? conosciuta in tutto il

mondo grazie all’Udinese Calcio e a questa squadra ? legato

l’intero popolo friulano: ? un legame antico, che diventa ogni

anno sempre pi? forte; una passione e un modo di sentire che si

tramanda da una generazione all’altra: il bambino viene

accompagnato allo stadio per la prima volta dal padre, per vedere

la sua prima partita dei bianconeri; quel bambino, una volta

grande, porter? a sua volta suo figlio sugli spalti. L’Udinese ?

l’orgoglio del popolo friulano. La Regione continuer? per questo,

e convintamente, a sostenerla”.

Sono le parole del vicepresidente e assessore allo Sport del

Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, intervento nella prima serata

di oggi a Udine, negli spazi di una affollatissima piazza

Libert?, alla presentazione ufficiale della squadra dell’Udinese

Calcio Spa che scender? in campo per la prima di campionato

questa domenica a Bologna.

Oltre a tanti tifosi, allo speciale appuntamento anche

l’allenatore della compagine bianconera, Kosta Runjaic, e i

giocatori della squadra di Serie A, rappresentata dal direttore

generale Franco Collavino. Sul palco anche gli ori olimpici della

spada femminile a squadre, Mara Navarria e Giulia Rizzi.

Nell’augurare alla squadra bianconera un buon campionato, il

vicepresidente Anzil ha ricordato l’importanza del “rientro” dopo

13 anni del gioiello Alexis Sanchez: “un giocatore sempre rimasto

nel cuore dei tifosi. Riceverlo ci riempie il cuore di gioia”.

ARC/PT/gg

132034 AGO 24