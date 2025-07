(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 Dl Infrastrutture, Rotelli: “Otto milioni di euro per la FL3, risposta concreta alle esigenze della Tuscia”

“Con l’approvazione dell’emendamento nell’ambito della conversione in legge del Decreto Infrastrutture si compie un passo significativo verso il potenziamento della linea FL3 Roma Tiburtina – Viterbo Porta Fiorentina. Il testo approvato prevede che risorse pari a 8 milioni di euro – suddivise in due tranche: 4 milioni nel 2027 e altrettanti nel 2028 – siano destinate alla realizzazione di binari di precedenza in stazione, lungo la tratta FL3. L’obiettivo è chiaro: aumentare capacità, frequenza e qualità del servizio per migliaia di pendolari della Tuscia, che ogni giorno si affidano a questa tratta per motivi di lavoro, studio e salute. Si tratta di un risultato concreto, che testimonia l’impegno costante nel portare all’attenzione del Parlamento e del Governo, che ringrazio, le reali necessità infrastrutturali del nostro territorio. La mobilità è una leva fondamentale per garantire crescita, attrattività e servizi”.

Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.

Dario Caselli