Sociale – All’Università Lumsa “Per un welfare sostenibile”, il convegno delle grandi centrali della Cooperazione sociale del Lazio con Università Lumsa – Con Olivieri, Pantarotto, Vettigli, Bonini, Giordano, Maselli, Funari

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 Sociale – Cooperazione – Welfare – Università

“Per un welfare sostenibile”, oggi all’Università Lumsa il convegno delle grandi centrali della Cooperazione sociale del Lazio

Studio-report ad hoc e dibattito sul ruolo fondamentale coop per la coesione e inclusione, organizzato da AGCI Imprese Sociali Lazio, Confcooperative – Federsolidarietà Lazio, Legacoopsociali Lazio con Università Lumsa. Con Olivieri, Pantarotto, Vettigli, Bonini, Giordano, Maselli, Funari, Guglielmino, Micheli, Moretti

A Roma, questa mattina, martedì 8 luglio, dalle ore 9.30 alle 13.00 all’Università Lumsa in via di Porta Castello 44, sala Giubileo, il convegno “Per un welfare sostenibile – il valore che tiene insieme le comunità”, una giornata dedicata all’apporto fondamentale e al valore dell’attività di welfare solidale che svolge la Cooperazione sociale nel nostro Paese e nelle comunità locali.

Obiettivo del convegno organizzato da AGCI Imprese Sociali Lazio – Associazione Generale Cooperative Italiane, Confcooperative – Federsolidarietà Lazio, Legacoopsociali Lazio, è, a partire dalla legge 381/1991, valorizzare e raccontare l’azione puntuale della Cooperazione sociale, quindi la realtà concreta del movimento cooperativo e dell’impresa sociale, fornendo in collaborazione con la Lumsa, riflessioni e studi ad hoc, segnatamente per le Pubbliche Amministrazioni.

Per Marco Olivieri, presidente AGCI Lazio: “Sarà una giornata dedicata all’apporto fondamentale e al valore dell’attività di welfare solidale che svolge la Cooperazione sociale nel nostro Paese e nelle comunità locali. Dalla complessità dell’organizzazione interna alle varie, indispensabili certificazioni e le valutazioni di qualità del servizio da offrire, alla formazione di alto livello per i propri operatori con rilevanti professionalità, si metterà in luce il lavoro estremamente significativo delle cooperative, dove le attività svolte a favore delle persone non possono assolutamente interrompersi. Ogni euro speso e investito dalle Pubbliche Amministrazioni per il sociale registra, peraltro, un effetto moltiplicatore in chiave occupazionale e di integrazione non solo per le persone svantaggiate o con disabilità, ma per l’intera società e la sua coesione”.

Il programma prevede alle ore 9.30 i saluti di Francesco Bonini, rettore Università Lumsa.

Alle ore 10.00 aprirà gli interventi Luciano Pantarotto, presidente Confcooperative – Federsolidarietà Lazio, con la relazione del professor Filippo Giordano, direttore del Dipartimento Giurisprudenza, Economia e Lingue moderne – Lumsa, su “Narrazione della cooperazione sociale”.

Alle ore 11.00 si passerà al panel dedicato alle “Buone pratiche”, con Ornella Guglielmino, direttore della Direzione regionale Inclusione Sociale della Regione Lazio; Michela Micheli, direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale e Daniela Moretti, Forum Terzo Settore del Lazio. Modera e coordina Anna Vettigli (Legacoopsociali Lazio).

Seguiranno alle 12.00 gli interventi istituzionali, introdotti da Marco Olivieri, presidente di AGCI Lazio Imprese sociali, di Maria Teresa Bellucci*, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio; Roberto Gualtieri*, sindaco di Roma Capitale; Barbara Funari, assessore alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale; Lamberto Bertolè, assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano.

(*in attesa di conferma)

A chiusura le conclusioni, cui seguirà un light lunch a cura di Coop CassiAvass.

Roberto Pagano

Ufficio stampa AGCI Lazio – presidenza

Associazione Generale Cooperative Italiane – Lazio

http://www.agcilazio.it