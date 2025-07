Comunicato stampa: “Continuavano a chiamarlo Trùcolo” un nuovo progetto cinematografico per Cervia.

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 “Continuavano a chiamarlo Trùcolo”: al via un

nuovo progetto cinematografico a Cervia

L’associazione Di scena in scena annuncia l’avvio del progetto per la realizzazione del

lungometraggio dal titolo “Continuavano a chiamarlo Trùcolo”, ispirato alla figura

realmente esistita di Ricci Pintino Augusto Italiano, conosciuto affettuosamente da tutti

come Trucolo, personaggio storico della comunità cervese e simbolo di bontà e genuinità

popolare.

Il film, una commedia per famiglie dai toni leggeri e surreali, si pone l’obiettivo di

valorizzare Cervia e il suo territorio, raccontando con sensibilità e ironia una storia che

parte dal cuore della città per aprirsi a un pubblico ampio e trasversale.

Il progetto ha ottenuto il supporto del Comune di Cervia, in particolare dell’Assessorato

alla Cultura guidato dall’assessora Federica Bosi, e sarà realizzato con la collaborazione

di diverse realtà del territorio.

Le riprese sono previste per ottobre 2025, mentre già dalle prossime settimane

inizieranno sopralluoghi, casting e incontri con aziende, enti e associazioni locali.

Entro fine luglio 2025, l’associazione Di scena in scena mira a stringere partnership e

collaborazioni operative e creative con le realtà del territorio, per costruire insieme un

progetto corale e condiviso. Il coinvolgimento può avvenire anche tramite sponsorizzazioni,

supporti tecnici, forniture, location, comparse, product placement o servizi.

L’idea del film è nata dalla sensibilità del regista Andrea Petrini, colpito, durante una visita a

Cervia, dalla targa dedicata proprio a Trucolo. Da lì l’intuizione: farne un personaggio

centrale di una storia nuova, affettuosa, surreale. Una proposta che ha trovato immediato

sostegno da parte dell’Amministrazione comunale.

L’associazione Di scena in scena ha già all’attivo numerose collaborazioni istituzionali.

Ha distribuito il film Solamente tua, dedicato al tema della violenza sulle donne (oggi

disponibile su Prime Video in Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Giappone); ha prodotto e

realizzato il docufilm Otto marzo duemilaventi, che racconta la voce delle aziende forlivesi

durante il primo lockdown pandemico; e il mockumentary comico Tu lo conosci Testori?, un

progetto collettivo nato per celebrare il centenario della nascita dell’intellettuale lombardo.

Ha inoltre partecipato alla produzione del cortometraggio Tre ragazzi, ispirato a un racconto

di Carmelo Pecora, e più recentemente prodotto Il bagno, corto della regista Roberta Sciuto,

attualmente in tour festivaliero.

Il progetto prevede:

●​ una prima proiezione ufficiale a Cervia​

●​ un tour festivaliero nazionale e internazionale​

●​ una successiva distribuzione nelle sale cinematografiche e sulle principali

piattaforme streaming​

Trùcolo sarà un film che racconta la Romagna con affetto, unendo comicità, immaginazione

e calore umano. Una storia che parte da Cervia, ma che parlerà a tutti.

Per seguire passo dopo passo la nascita del progetto, gli aggiornamenti, i casting e tutte le